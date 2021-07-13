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Точка невозврата: экономика США пошла на убыль

Лера Букина
1 час назад
Аналитики Moody’s Analytics пришли к выводу, что США могут навсегда остаться ниже докризисного уровня, передает РИА Новости.
Точка невозврата: экономика США пошла на убыль
Фото: ReutersReuters
Как выяснили специалисты, страна стала близка к точке невозврата. В индекс закладывается 37 экономических показателей. Речь идет об объеме кредитования, количестве заявок на пособия по безработице, числе вакансий, данных о внутренних авиаперелетах и даже заполняемости отелей. В Moody’s Analytics отметили, что экономика США не вернет свою прежнюю мощь, так как существуют проблемы с туризмом.
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Как отмечается, измененный формат труда – удаленный режим – также повлиял на ситуацию. Жители США стали вдвое чаще обращаться за выплатами по незанятости. Еще одной проблемой является увеличение вложений в экономику через фондовый рынок, получаемое зачастую с помощью прироста свободных денег американцев или иностранных инвесторов.
Повышение базовой ставки повлечет за собой удорожание кредитов и значительно нарастит издержки по обслуживанию государственного долга. В этой связи в Moody’s Analytics прогнозируют крах американской экономике и доллару.
В целом США восстанавливаются быстрым темпом. Это, в первую очередь, связано с повышением цен на энергоресурсы. Также наблюдается рост экспорта IT-технологий, в частности софта, на 20-25%.
Согласно последнему прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, ВВП США вернется к допандемийному уровню уже после второго квартала 2021 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл положительно отзывается о перспективах рынка труда из-за ожидаемого увеличения числа новых рабочих мест.
Обычно после спада наблюдается подъем. Сегодня же происходит перезагрузка.
От последствий пандемии страдает и Россия. Поддержка населения и бизнеса обошлась в более чем два с половиной триллиона рублей (10% федерального бюджета).
«Надо запастись терпением года на два. Львиная доля предприятий пострадала, многие лишились работы. В первом полугодии юридических лиц зарегистрировали вдвое меньше, чем закрыли», — отметил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
В России также есть проблема, связанная с инфляцией. Повышение потребительских цен в июне составило шесть с половиной процентов в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. Этот показатель - максимум с лета 2016-го.
Аналитики не исключают, что ситуация с инфляцией ухудшится к концу года.
Как заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе заседания трека «Группы 20», длительное сохранение антикризисных мер в некоторых государствах способно привести к перегреву мировой экономики.
Экономика,Джером Пауэлл,Михаил Коган,Антон Силуанов,ОЭСР,ФРС,Росстат,РИА Новости,
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