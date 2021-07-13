Точка невозврата: экономика США пошла на убыль

Аналитики Moody’s Analytics пришли к выводу, что США могут навсегда остаться ниже докризисного уровня, передает РИА Новости.

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Как выяснили специалисты, страна стала близка к точке невозврата. В индекс закладывается 37 экономических показателей. Речь идет об объеме кредитования, количестве заявок на пособия по безработице, числе вакансий, данных о внутренних авиаперелетах и даже заполняемости отелей. В Moody’s Analytics отметили, что экономика США не вернет свою прежнюю мощь, так как существуют проблемы с туризмом.

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Как отмечается, измененный формат труда – удаленный режим – также повлиял на ситуацию. Жители США стали вдвое чаще обращаться за выплатами по незанятости. Еще одной проблемой является увеличение вложений в экономику через фондовый рынок, получаемое зачастую с помощью прироста свободных денег американцев или иностранных инвесторов.

Повышение базовой ставки повлечет за собой удорожание кредитов и значительно нарастит издержки по обслуживанию государственного долга. В этой связи в Moody’s Analytics прогнозируют крах американской экономике и доллару.

В целом США восстанавливаются быстрым темпом. Это, в первую очередь, связано с повышением цен на энергоресурсы. Также наблюдается рост экспорта IT-технологий, в частности софта, на 20-25%.

Обычно после спада наблюдается подъем. Сегодня же происходит перезагрузка.

От последствий пандемии страдает и Россия. Поддержка населения и бизнеса обошлась в более чем два с половиной триллиона рублей (10% федерального бюджета).

«Надо запастись терпением года на два. Львиная доля предприятий пострадала, многие лишились работы. В первом полугодии юридических лиц зарегистрировали вдвое меньше, чем закрыли», — отметил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

В России также есть проблема, связанная с инфляцией. Повышение потребительских цен в июне составило шесть с половиной процентов в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата . Этот показатель - максимум с лета 2016-го.

Аналитики не исключают, что ситуация с инфляцией ухудшится к концу года.