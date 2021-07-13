Эксперт озвучил прогноз по ключевой ставке

ЦБ РФ с начала весны повышал ключевую ставку по итогам уже трех заседаний — в совокупности на 1,25 процентного пункта, до 5,5% годовых. При этом в июне регулятор ужесточил сигнал в отношении дальнейшего повышения, отметив, что видит необходимость такого шага и на ближайших заседаниях. По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в июне ускорилась до 6,5% — самого высокого уровня с августа 2016 года.