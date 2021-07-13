Эксперт озвучил прогноз по ключевой ставке

"Я думаю, что ближайшие перспективы относительно снижения индекса потребительских цен пока не просматриваются. Конечно, будет сезонный фактор, связанный с низкими ценами на овощи и фрукты, которые входят в индекс потребительских цен. Но если мы уберем сезонность, то индекс потребительских цен высокий и пока с этим трудно бороться", — сообщил журналистам Теплухин.
"В связи с этим Центральный банк принимает превентивные меры, с тем чтобы не давать раскрутиться спирали инфляции. Растет вероятность того, что этот год мы закончим с процентной ставкой Центрального банка на уровне 6,5%, что является довольно высоким показателем, который мы не видели несколько лет", — добавил эксперт.
"Вопрос — насколько. Еще месяц назад мы думали, что июльское заседание будет пропущено в смысле повышения ставки. Теперь речь идет, что, скорее всего, будет повышение. Я считаю, если целью Центрального банка является борьба с инфляцией, то повышение на полпроцента было бы разумной мерой", — заключил он.