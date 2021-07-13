Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Эксперт дал прогноз по ставке Банка России до конца года

Прайм
1 час назад
Банк России до конца текущего года повысит ключевую ставку до 6,5%, на ближайшем июльском заседании — на 50 базисных пунктов, считает партнер Matrix Capital Павел Теплухин.
Эксперт озвучил прогноз по ключевой ставке
Фото: © РИА Новости. Илья Питалев © РИА Новости. Илья Питалев
ЦБ РФ с начала весны повышал ключевую ставку по итогам уже трех заседаний — в совокупности на 1,25 процентного пункта, до 5,5% годовых. При этом в июне регулятор ужесточил сигнал в отношении дальнейшего повышения, отметив, что видит необходимость такого шага и на ближайших заседаниях. По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в июне ускорилась до 6,5% — самого высокого уровня с августа 2016 года.
"Я думаю, что ближайшие перспективы относительно снижения индекса потребительских цен пока не просматриваются. Конечно, будет сезонный фактор, связанный с низкими ценами на овощи и фрукты, которые входят в индекс потребительских цен. Но если мы уберем сезонность, то индекс потребительских цен высокий и пока с этим трудно бороться", — сообщил журналистам Теплухин.
"В связи с этим Центральный банк принимает превентивные меры, с тем чтобы не давать раскрутиться спирали инфляции. Растет вероятность того, что этот год мы закончим с процентной ставкой Центрального банка на уровне 6,5%, что является довольно высоким показателем, который мы не видели несколько лет", — добавил эксперт.
По его мнению, на ближайшем июльском заседании совета директоров Банка России ключевая ставка будет повышена.
"Вопрос — насколько. Еще месяц назад мы думали, что июльское заседание будет пропущено в смысле повышения ставки. Теперь речь идет, что, скорее всего, будет повышение. Я считаю, если целью Центрального банка является борьба с инфляцией, то повышение на полпроцента было бы разумной мерой", — заключил он.
Экономика,Павел Теплухин,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители