Девальвация рубля: ждать ли повторения событий 1993 года

В России наблюдается повышение цен, что отражается на покупательной способности большей части жителей страны. Это также влечет за собой ухудшение социально-экономической обстановки и снижение деловой активности, пишет Deita.ru.

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Один из немногих и, вероятно, самый предпочтительный выход из этой ситуации для стоящих на либеральных рельсах монетарных властей Российской Федерации - девальвация национальной валюты, пишет информационное агентство. Оно же обращает внимание на то, что Россия уже проходила это в 1993 году, когда власти «поставили население перед лицом фактически конфискационной реформы». Тогда администрация Ельцина прекратила нахождение в обороте банкнот образца 1961-1992 годов и позволила обменять советские дензнаки до 7 августа.

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Существуют разные причины, по которым решили провести реформу в то время. Одна из них - галопирующая инфляция и неконтролируемый рост цен, пишет агентство.

В январе 1992 года государство прекратило заниматься контролированием цен, и они почти сразу повысились на 245,3% в сравнении с декабрем 1991-го. У граждан падала покупательская способность.

Сегодняшний период напоминает 1993 год, когда одна часть руководства страны в лице Верховного Совета требовала решения экономических проблем эмиссией, а правительство выступало за ужесточение контроля за выпуском денег. Это привело страну не только к экономическому, но и к политическому кризису. Издание пишет, что россиянам следует быть готовым к финансовым трудностям.

Как заявил экономист Михаил Делягин , россиянам в ближайшее время все сложнее будет платить по кредитам и оплачивать коммунальные услуги из-за роста инфляции и осложнения макроэкономической обстановки в стране. По словам эксперта, главными причинами осложнения финансовой ситуации станут инфляция и девальвация рубля.