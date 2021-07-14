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Кудрин признал бессмысленность планов по изменению налоговой системы России

Секрет Фирмыиещё 5
1 час назад
Предложения российского Минфина по индексации акцизов и повышению собираемости налогов не дадут ожидаемого эффекта и, по сути, являются бессмысленными. Такого мнения придерживается глава Счётной палаты Алексей Кудрин, который заявил, что некоторые предложенные меры отличаются «высокой исчерпанностью».
Руководитель ведомства добавил, что к изменениям в налоговой системе России нужно подходить с осторожностью.
Алексей Кудрин заявил, что Счётная палата оценит предложения Минфина, связанные с необходимостью повышения налогов и их собираемости приблизительно на 400 млрд рублей.
Отдельные инициативы властей глава Счётной палаты уже признал неэффективными. В частности, такую характеристику Кудрин дал предложениям, связанным с индексацией акцизов на алкоголь, табак и сахаросодержащие продукты, сообщил «Прайм».
Свою позицию экономист объяснил «высокой исчерпанностью этих мер для повышения налогов».
По мнению Кудрина, по акцизам на табак собираемость в России и так находится на высоком уровне, а дополнительное повышение по акцизам на алкоголь будет связано с увеличением завоза продукции из стран ЕАЭС, где высоких акцизов нет. В результате Москва с высокой долей вероятности не получит прогнозируемых доходов, убеждён глава Счётной палаты.
«Мне кажется, нужно очень осторожно относиться к такого рода изменениям и помнить, что правительство в 2018 году обещало шесть лет не менять налоги, а жить по сложившимся. Сейчас правительство обсуждает всё-таки возможность изменения некоторых налогов», — заключил Кудрин.
В июле «Ведомости» сообщали об активном обсуждении донастройки налоговой системы в правительстве. СМИ узнали , что механизм должен приносить в федеральный бюджет дополнительные 400 млрд рублей ежегодно до 2024 года. Концепция, в частности, предусматривает повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургов, корректировку режима налога на дополнительный доход для нефтяников и изменение системы уплаты акцизов на сахаросодержащие напитки и отдельные виды алкоголя. В Минфине впоследствии заявили , что говорить о конкретных бюджетных параметрах на ближайшие годы пока преждевременно. Представитель министерства отметил, что на последнем заседании комиссии обсуждались вопросы, связанные «с доведением базовых бюджетных ассигнований», назвав это «стандартным этапом бюджетного процесса».
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