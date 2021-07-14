В июле «Ведомости» сообщали об активном обсуждении донастройки налоговой системы в правительстве. СМИ узнали , что механизм должен приносить в федеральный бюджет дополнительные 400 млрд рублей ежегодно до 2024 года. Концепция, в частности, предусматривает повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургов, корректировку режима налога на дополнительный доход для нефтяников и изменение системы уплаты акцизов на сахаросодержащие напитки и отдельные виды алкоголя. В Минфине впоследствии заявили , что говорить о конкретных бюджетных параметрах на ближайшие годы пока преждевременно. Представитель министерства отметил, что на последнем заседании комиссии обсуждались вопросы, связанные «с доведением базовых бюджетных ассигнований», назвав это «стандартным этапом бюджетного процесса».