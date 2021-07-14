Предложения российского Минфина
по индексации акцизов и повышению собираемости налогов не дадут ожидаемого эффекта и, по сути, являются бессмысленными. Такого мнения придерживается глава Счётной палаты Алексей Кудрин
, который заявил, что некоторые предложенные меры отличаются «высокой исчерпанностью».
Руководитель ведомства добавил, что к изменениям в налоговой системе России нужно подходить с осторожностью.
Алексей Кудрин заявил, что Счётная палата оценит предложения Минфина, связанные с необходимостью повышения налогов и их собираемости приблизительно на 400 млрд рублей.
Отдельные инициативы властей глава Счётной палаты уже признал неэффективными. В частности, такую характеристику Кудрин дал предложениям, связанным с индексацией акцизов на алкоголь, табак и сахаросодержащие продукты, сообщил «Прайм».
Свою позицию экономист объяснил «высокой исчерпанностью этих мер для повышения налогов».
По мнению Кудрина, по акцизам на табак собираемость в России и так находится на высоком уровне, а дополнительное повышение по акцизам на алкоголь будет связано с увеличением завоза продукции из стран ЕАЭС
, где высоких акцизов нет. В результате Москва с высокой долей вероятности не получит прогнозируемых доходов, убеждён глава Счётной палаты.
«Мне кажется, нужно очень осторожно относиться к такого рода изменениям и помнить, что правительство в 2018 году обещало шесть лет не менять налоги, а жить по сложившимся. Сейчас правительство обсуждает всё-таки возможность изменения некоторых налогов», — заключил Кудрин.
В июле «Ведомости» сообщали об активном обсуждении донастройки налоговой системы в правительстве. СМИ узнали , что механизм должен приносить в федеральный бюджет дополнительные 400 млрд рублей ежегодно до 2024 года. Концепция, в частности, предусматривает повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургов, корректировку режима налога на дополнительный доход для нефтяников и изменение системы уплаты акцизов на сахаросодержащие напитки и отдельные виды алкоголя. В Минфине впоследствии заявили , что говорить о конкретных бюджетных параметрах на ближайшие годы пока преждевременно. Представитель министерства отметил, что на последнем заседании комиссии обсуждались вопросы, связанные «с доведением базовых бюджетных ассигнований», назвав это «стандартным этапом бюджетного процесса».