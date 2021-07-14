Российский уголь рекордно подорожал

Амстердама и Авария на железной дороге в ЮАР, по которой в порт Ричардс-Бей с крупнейшим в Африке угольным терминалом поставлялся уголь, привела к резкому росту цен на уголь в Европе. В портах Роттердама Антверпена они достигли 127 долларов за тонну, что стало максимумом за последние десять лет, сообщают «Ведомости»

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Эксперты ожидают, что стоимость топлива может достигнуть 130 долларов. Такая динамика заставит производителей из России, США, Австралии, Индонезии наращивать объемы экспорта в регион.

При этом для России в силу географического положения выгода может оказаться самой очевидной. Еще в прошлом году поставки российского угля в страны Атлантического бассейна выросли сильнее , чем на азиатские рынки. Одной из причин дефицита в Европе стала проблема со сжиженным природным газом, который с помощью более высоких закупочных цен перехватила Азия.

Предположительно проблемы с поставками угля из ЮАР полностью удастся решить только к концу месяца. Это означает, что дефицит топлива в ближайшее время только возрастет.

Высокие цены на уголь поддерживают и другие факторы. Среди них рост потребления на фоне восстановления мировой экономики после пандемийного кризиса, аномальная жара, увеличивающая энергопотребление, а также перебои в добыче в Индонезии, связанные с сильными дождями.

При этом угольная сфера во всем мире сталкивается с нехваткой инвестиций. В Индии в 2021 году не смогли найти покупателей на 48 из 67 рудников с углем, большей частью энергетическим. Эксперты не исключают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе такая ситуация может привести к затяжному дефициту угля.