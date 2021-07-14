ОАЭ договорились с ОПЕК о будущем сделки по добыче нефти

ОПЕК договорилась с ОАЭ о параметрах сделки и условиях смягчения ограничений по добыче. Новая министерская встреча участников соглашения вскоре будет назначена, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в организации.

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По информации агентства, стороны договорились о компромиссном варианте по базовым уровням добычи нефти для ОАЭ, от которых отсчитываются квоты в соглашении.

Изначально ОАЭ просили увеличить для себя это значение с 3,2 млн б/с до 3,8 млн б/с. В итоге договорились на 3,65 млн баррелей в сутки. Новый базовый уровень для ОАЭ будет применяться с мая 2022 года, а сама сделка будет продлена до конца 2022 года.

Страны ОПЕК+ с начала июля не могут договориться об условиях смягчения ограничений по добыче на период до конца этого года. С одной стороны, все согласны, что рынок нуждается в дополнительных объемах и готовы нарастить добычу на 2 млн б/с плавными темпами в августе - декабре. Разрешить союзникам не удавалось другую дилемму. Саудовская Аравия, крупнейший в ОПЕК производитель нефти, настаивала на том, что страны ОПЕК+ должны одновременно продлить действие соглашения, которое истекает в апреле 2022 года, до конца следующего года.