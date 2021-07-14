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Bloomberg: ОАЭ договорились с ОПЕК о будущем сделки по сокращению добычи нефти

ТАСС
1 час назад
ОПЕК договорилась с ОАЭ о параметрах сделки и условиях смягчения ограничений по добыче. Новая министерская встреча участников соглашения вскоре будет назначена, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в организации.
ОАЭ договорились с ОПЕК о будущем сделки по добыче нефти
Фото: ReutersReuters
По информации агентства, стороны договорились о компромиссном варианте по базовым уровням добычи нефти для ОАЭ, от которых отсчитываются квоты в соглашении.
Изначально ОАЭ просили увеличить для себя это значение с 3,2 млн б/с до 3,8 млн б/с. В итоге договорились на 3,65 млн баррелей в сутки. Новый базовый уровень для ОАЭ будет применяться с мая 2022 года, а сама сделка будет продлена до конца 2022 года.
Страны ОПЕК+ с начала июля не могут договориться об условиях смягчения ограничений по добыче на период до конца этого года. С одной стороны, все согласны, что рынок нуждается в дополнительных объемах и готовы нарастить добычу на 2 млн б/с плавными темпами в августе - декабре. Разрешить союзникам не удавалось другую дилемму. Саудовская Аравия, крупнейший в ОПЕК производитель нефти, настаивала на том, что страны ОПЕК+ должны одновременно продлить действие соглашения, которое истекает в апреле 2022 года, до конца следующего года.
В то же время ОАЭ возражали, которые говорили, что при продлении следует пересмотреть базовые уровни добычи нефти, от которых отсчитываются квоты в соглашении. Сейчас для всех стран за исключением России и Саудовской Аравии такой базовой отсечкой выступает уровень добычи нефти в октябре 2018 года. В частности, ОАЭ были не согласны продлевать сделку еще на восемь месяцев в 2022 году по старым параметрам.
Экономика,ОПЕК,Bloomberg,
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