Зависимость китайской экономики от иностранных денег выросла

При этом выход на иностранные биржи для китайских компаний теперь станет сложнее
. В начале июля Пекин объявил, что собирается усилить контроль над теми предприятиями, чьи акции торгуются за рубежом. За несколько дней до этого началось расследование в отношении местного технологического гиганта, агрегатора такси Didi. Компания незадолго до этого вышла на биржу в Нью-Йорке
и в результате столкнулась с 27-процентным падением стоимости акций. Теперь активность китайских предприятий, готовящихся к первоначальному публичному предложению, замедлится, считают эксперты.