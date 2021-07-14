Зависимость китайской экономики от иностранных денег выросла

Зависимость китайской экономики от зарубежного финансирования растет рекордными темпами — иностранцы скупают ценные бумаги в стране быстрее, чем прежде. Их энтузиазм поддерживало и восстановление страны после пандемии.

Общие иностранные вложения в облигации достигли в этом году 578 миллиардов долларов, следует из данных Crédit Agricole и гонконгской программы Bond Connect. Стоимость акций во владении зарубежных инвесторов достигла к 14 июля 228 миллиардов долларов, если давать оценки на основании связей рынка с Гонконгом и не учитывать другие программы зарубежных инвестиций.