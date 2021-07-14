В России подешевели фрукты и овощи

Так, на неделе с 29 июня по 5 июля цены на плодовоощную продукцию снизились на 1,39%. А в период с 6 по 12 июля - на 1,34%. Однако, как подчеркивают эксперты, на 12 июля с начала года цены на плодоовощную продукцию выросли на 13,05%, передает РИА Новости.