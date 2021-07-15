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Путин продлил действие льготной ставки НДС для авиарейсов через Москву

Прайм
26 минут назад
Президент России продлил действие пониженной 10-процентной ставки НДС на перевозки внутри страны через аэропорты Москвы до конца 2022 года, пишет РБК.
Путин продлил действие льгот для авиарейсов через Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Цель данной меры состоит в сдерживании роста цен на авиабилеты, сообщил медиахолдинг со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов России.
Ряд компаний и объединений несколько раз предлагалии различные проекты льгот для авиаперевозок.
Так, в 2020 году Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и Минтранс предложили первому вице-премьеру Андрею Белоусову отменить НДС для внутренних перевозок. Предлагалось ввести эту меру до конца 2024 года.
Такая льгота применяется в настоящий момент исключительно для межрегиональных рейсов без посадки в Москве, на рейсах в регионы Дальнего Востока, в Крым и Калининград (до 2025 года).
АЭВТ заявила, что пониженная ставка НДС на авиаперевозки внутри России необходима, потому что она "оказывает положительное влияние на доступность воздушных перевозок для населения и развитие отрасли".
"В условиях высоких цен на авиационный керосин, аэропортовое обслуживание и многомиллиардных операционных убытков российских авиакомпаний данная поддержка является особенно важной", — прокомментировали в АЭВТ.
Экономика,Андрей Белоусов,Минтранс РФ,Минфин,
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