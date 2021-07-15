Курс доллара: что инфляция сделает с американской валютой

Глава Frendex Group Руслан Пичугин предупредил, что курс доллара вырастет на 10-15 процентов, если власти США начнут бороться с инфляцией. Об этом пишет «Российская газета».

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По словам Пичугина, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли пока уверена, что рост инфляции в Штатах - явление временное и связанное с возобновлением деловой активности.

Однако Федеральной резервной системе (ФРС) США придется реагировать, если антирекорды инфляции будут повторяться.

По мнению Пичугина, в первую очередь в таком случае власти свернут поддержку экономики из бюджета. Только благодаря этому американская валюта может подорожать на 10-15 процентов.

Глава ФРС Джером Пауэлл делает очень осторожные заявления об инфляции. Основной целью он назвал достижение долгосрочных инфляционных ожиданий на уровне двух процентов.

Он подчеркнул, что США будут корректировать свою монетарную политику, если увидят, что инфляция или инфляционные ожидания выходят далеко за рамки этого уровня.

Пичугин считает, что мягкая риторика ФРС позволит успокоить рынки.

Рубль, по его мнению, находится в непростой ситуации, хотя многие прочат ему рост в среднесрочной перспективе. Прошлая неделя показала, что процесс укрепления российской валюты - многофакторный, подчеркнул он.

Ближайшим уровнем для доллара он назвал 73 рубля. Если пара доллар-рубль будет стабильна у этой отметки, доллар сможет упасть и до 71,50-72 рублей.

Также Пичугин допустил падение евро до 86,50 рубля.

На торгах Московской биржи вечером 14 июля курс доллара падал на 12,5 копейки, до 74,17 рубля. Евро поднялся на 20,25 копейки, до 87,73 рубля.