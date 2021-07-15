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В Раде рассказали о махинациях с российским газом

Лера Букина
46 минут назад
Украинские власти вводят граждан в заблуждение, когда отрицают закупки российского газа и сообщают о возможности блокировки трубопровода «Северный поток-2», заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, передает радио Sputnik.
В Раде рассказали о махинациях с российским газом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Что бы нам ни говорили, все это новости для внутреннего пользования. Сегодня я уже прочитал заявление Витренко о том, что магистраль может быть остановлена уже даже после того, как она будет введена в эксплуатацию. Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо «потоков», которые уже были построены», – заявил Дубинский.
По словам депутата, Киев не может влиять на коммерческие проекты, реализующиеся вне Украины. Он также прокомментировал заявления киевских чиновников, которые касаются отсутствия закупок российского газа. Как подчеркнул парламентарий, в действительности же власти приобретают газ у России, но оформляют его как венгерский.
Между Москвой и Киевом в конце декабря 2019 года был подписан пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Он предполагает гарантию «Газпрома» на прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре года.
Как заявил руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью изданию «Лига.Бизнес», в качестве компенсации для Украины за запуск «Северного потока — 2» мог бы выступить новый долгосрочный контракт на транзит российского газа.
Экономика,Александр Дубинский,Верховная Рада,Газпром,ИА Sputnik,
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