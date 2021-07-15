В Раде рассказали о махинациях с российским газом

По словам депутата, Киев не может влиять на коммерческие проекты, реализующиеся вне Украины. Он также прокомментировал заявления киевских чиновников, которые касаются отсутствия закупок российского газа. Как подчеркнул парламентарий, в действительности же власти приобретают газ у России, но оформляют его как венгерский.
Как заявил руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью изданию «Лига.Бизнес», в качестве компенсации для Украины за запуск «Северного потока — 2» мог бы выступить новый долгосрочный контракт на транзит российского газа.