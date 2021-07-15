"Деньги в пропасть": Сенатор о компенсации Украине за "Турецкий поток"

Все газовые проекты, в том числе строительство «Турецкого потока», реализуются в соответствии с коммерческими соглашениями, сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов , комментируя заявление о компенсации Украине за строительство газопровода. Об этом сообщает газета «Известия» в четверг, 15 июля.

«Если хотят деньги состричь с ЕС, пусть пробуют, хотя вряд ли там осталось много желающих давать Киеву "деньги в пропасть". Россия к этому вообще не причастна», — сказал он.

Сенатор добавил, что российская сторона выполняет все принятые на себя обязательства, связанные с проектом.

Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита, заявила в своей статье для «Укринформа» директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук.

«Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 млн кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 млн долларов», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию.

«Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал – Европа», «Северный поток – 1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов», – посетовала автор статьи.

Как заметила эксперт, в этих условиях встает вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации украинской ГТС в соответствии с реальным спросом после 2024 года.

«И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования «Северного потока – 2», то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», – заявила она, объяснив это тем, что «потери» Киеву наносят «государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат – Сербия».

Ищук напомнила, что ранее было завершено строительство интерконнектора на сербско-венгерской границе, благодаря которому Венгрия сможет получать российский газ через Сербию и Болгарию в обход Украины – через «Турецкий поток».

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока – 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит.

«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

«Киев стремится создать механизм, который позволит в любой момент приостанавливать эксплуатацию «Турецкого потока» и «Северного потока – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков , комментируя звучащие на Украине призывы компенсировать Киеву убытки из-за «Турецкого потока».

«За вопросами, которые вызывают эмоции, на самом деле стоят довольно прагматичные вещи. Почему некоторые украинцы говорят о некой компенсации за транзит? Они хотят показать, что газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» были построены намеренно, чтобы нанести урон украинской экономике, и в этом случае подразумевается выплата компенсаций», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Получается, что Украина воспринимает оба трубопровода не как экономические проекты, а как политические.

«А дальше мы видим предложение со стороны Украины, США и Евросоюза, предполагающее создание нового инструмента управления газотранспортной системой», – пояснил он.

При этом Юшков считает, что вопрос регулирования «Турецкого потока» вторичен, а речь в основном идет о «Северном потоке – 2».

«Когда началось обсуждение нового механизма регулирования, возник вопрос: почему Украина не просит подобных условий управления «Турецким потоком», который тоже отнимает у нее транзитные объемы. И теперь на Украине опомнились и начали требовать за него компенсаций», – объяснил он.

По словам собеседника, сейчас использование газопроводов регулируется либеральными правилами на основе антимонопольного законодательства.

«Украина же пытается создать в отношении «Северного потока – 2» и, возможно, «Турецкого потока» обременение. В частности, если Россия будет «неправильно» себя вести на международной арене или нанесет какой-то ущерб Киеву, то их эксплуатация будет приостановлена. В этот список попадают разные вариации: если транзит через Украину снизится до определенного уровня или если Россия не будет выполнять каких-то политических требований», – объяснил Юшков.

Эксперт подчеркнул, что смысл этого заключается в том, чтобы создать отдельную систему управления «Северным потоком – 2».

«Если такой сценарий будет реализован, то США и их союзники будут каждый день использовать этот инструмент, чтобы приостановить работу газопровода. И в итоге проект не будет нормально работать», – указал собеседник.

По его мнению, цель Киева – не только в получении денежных компенсаций.

«Все это делается для того, чтобы придать трубопроводам статус политических проектов и создать механизм, который позволит останавливать их эксплуатацию», – заключил эксперт.

Украинские требования по «Турецкому потоку» сделаны в расчете на получение хоть каких-то дивидендов, отметил в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин

Украина продолжает требовать компенсации

Директор киевского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Оксана Ищук заявила, что Украина должна вести переговоры с ЕС по компенсации убытков из-за введения в строй «Турецкого потока» и потери южной части газового транзита в Европу.

Украинский эксперт утверждает, что завершение строительства сербско-венгерского интерконнектора дает Киеву право требовать деньги за недотранзит украинской ГТС российским газом в размере 10-12 млрд кубов в год, что эквивалентно 450 млн долларов.

«Стратегия XXI» является созданной в 2009 году организацией, живущей на западные гранты и пишущей подобную аналитику.

Материал Ищук отлично демонстрирует мышление Киева: Москва украинцам за все должна, и особенно за газ. Материал создан в контексте украинской истерии по завершению «Северного протока – 2» и угрозы прекращения газового транзита через Украину.

Киевское правительство на основе политической риторики западных правительств о необходимости сохранения газового транзита через Украину создало теорию, что РФ, руководствуясь принципом «качай или плати», должна обеспечить доходы украинской ГТС.

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон потребовал от ЕС гарантий газотранспортного транзита в 45-50 млрд кубов газа, а теперь эта логика развита на «экспертном уровне» выдвижением претензий по «Турецкому потоку».

Предложение Ищук надо охарактеризовать как пример вопиющей и абсурдной наглости Украины. Во-первых, непонятно, у кого украинцы будут требовать «компенсации» за запуск «Турецкого потока», ЕС не является в этом проекте заинтересованной стороной.

Газопровод не просто так был приведен в Турцию, которая до пертурбаций с ценами 2019-2020 годов, была вторым после ФРГ покупателем российского газа. «Турецкий поток» позволяет поставлять газ в Турцию напрямую и перепродавать оттуда сырье в соседние страны, игнорируя законодательство ЕС. «Турецкий поток» находится вне юрисдикции, поэтому Брюссель не может на него повлиять.

Во-вторых, у претензий нет правовых оснований. Существовал контракт 2009 года, по которому «Газпром» должен был транзитировать через Украину 110 млрд кубов газа, это обязательство не выполнялось, как и обязательство «Нафтогаза» закупать 52 млрд кубов газа в год.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года злонамеренно придумал «Газпрому» штраф в 4,63 млрд долларов, сжегший украинский долг за газ в более чем 2 млрд долларов и образовавший долговую разницу в 2,56 млрд долларов. Проблемой стал не сам штраф, а то, что арбитры под эгидой проблем украинской экономики не стали ответно штрафовать «Нафтогаз» за недозакупку сырья.

Это сделало стокгольмский вердикт неправовым, но «Газпром» в декабре 2019 года отказался от оспаривания решения в шведском суде, когда компания вынужденно подписала новое пакетное соглашение с Украиной, куда вошла выплата этих 2,56 млрд долларов.

Украинцы не могут даже по аналогии применить контракт 2009 года, любое его действие будет прекращено новым соглашением, по которому «Газпром» должен транзитировать через Украину 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов – в 2021-2024 годах, его компания полностью выполняет и уже выплатила украинцам компенсацию за недотранзит прошлого года.

В 2020 году «Газпром» транзитировал через Украину только 55,8 млрд кубов. Теперь «Газпром» должен поставлять через ГТС Украины 110 млн кубов газа в день или 40 млрд кубов газ в год, что эквивалентно 1,2 млрд долларов гарантированного дохода.

Других контрактных обязательств перед украинцами у «Газпрома» не существует, а газовая рента является фантазией украинских политиков, а не нормативной реальностью европейского энергетического законодательства.

Примечательно, что если спроецировать названные Ищук 10-12 млрд газа украинских потерь на 2019 год – это будет стоить не 450 млн долларов, а 300-360 млн долларов. У соседей плохо не только с логикой, но и с математикой.

Запуск «Северного потока – 2» взбудоражил Украину

«Перед нами плод политического воображения украинцев, корреспондирующий с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского , пытавшегося на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выторговать компенсацию за введение в строй «Северного потока – 2». Украинские фантазии пошли дальше, и в дело вступил «Турецкий поток» вместе с его продолжениями в Европе», - констатирует Пикин.

Аналогичным образом можно потребовать компенсацию у других газопроводов, доставляющих газ в Европу. Есть еще рынок СПГ, где Россия в прошлом году достигла рекордного показателя поставок сырья в 22 млн тонн в год.

«Украинская ГТС никогда не была полностью загружена, поэтому можно посчитать разницу между ее потолком и поставками за все постсоветские годы, тем более «Турецкий поток» введен в эксплуатацию не сейчас, а полтора года назад», - резюмирует Пикин.

Пропускная способность украинской ГТС составляет 290 млрд кубов газа в год, из них 115 млрд кубов приходится на украинское потребление (до 1991 года экономика УССР расходовала гигантские объемы энергии), а 175 млрд кубов – на транзит в соседние страны.

«Юридически газовая рента Украины нигде не закреплена, а политически – на такой шаг не пойдет даже Германия», - заключает Пикин.

Понятна и цель украинских плясов: Киев стремится сохранить газовый транзит через Украину после 2024 года. Макогон говорил о поставках до 2039 года, но это невозможно технически из-за выхода украинской ГТС за пределы заложенных сроков эксплуатации.

«Украинцы как действуют? Жалуются старшему товарищу из-за океана, что их обижают, и считают объем обид. На Украине все же разумные люди и понимают, что этого не случится, но на всякий случай проводят подсчеты», - констатирует Пикин.

Киев по максимуму просит преференций в расчете получить дивиденды, на этом основана украинская стратегия.

«Сначала украинцы фантазировали на тему «Северного потока – 2», а теперь дошли до давно запущенного «Турецкого потока». Фантазия не сразу срабатывает, в Киеве были уверены, что «Северный поток – 2» не будет построен, а сегодня он уже реализован. Первая нитка полностью построена, а вторая будет окончательно завершена в ближайшие три недели», - резюмирует Пикин.

Затем останется подождать два-три месяца – и по «Северному потоку – 2» пойдет газ, а это осенне-зимний период 2021-2022 годов.