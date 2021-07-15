Российские металлурги попросили у власти защиты от ЕС

Ассоциация «Русская сталь» призвала правительство в сжатые сроки начать переговоры с Евросоюзом по поводу углеводородного налога. Об этом сообщается на сайте бизнес-объединения, в состав которого входят компании «Северсталь» Evraz и другие.

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В заявлении говорится, что введение нового сбора напрямую затронет интересы отечественных экспортеров, включая производителей стали и труб. В настоящее время все вышеперечисленные компании попадают под действие нового углеродного налога, разрабатываемого сейчас в Евросоюзе.

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Отмечается, что Еврокомиссия при обсуждении нового налога избирательно подходила к выбору товаров, подпадающих под его действие. Эксперты также выделяют негативные последствия для металлургического бизнеса и неравные условия конкуренции с европейскими производителями.

Размер углеродного налога будет зависеть от котировок «зелёных» сертификатов, равняющихся цене тонны выбросов на европейском рынке. К концу июня этот показатель в очередной раз обновил рекорд, поднявшись до отметки в 56. Эксперты подсчитали, что новый налог может обойтись российским поставщикам в $300 млн.

Российская делегация могла бы оспорить решение ЕС о введении налога во Всемирной торговой организации и потребовать компенсировать материальный ущерб. Однако процедура рассмотрения споров в этом случае продлится как минимум два года. К тому же США ещё с 2019-го блокируют работу специальной судейской комиссии для рассмотрения различных споров.

Накануне Еврокомиссия представила новый экологический долгосрочный план по сокращению атмосферных выбросов. По сравнению с уровнем 1990 года объёмы загрязнения должны упасть на 55% уже через девять лет – к 2030-му.

По этой причине европейские власти хотят ввести специальный налог на ввоз на территорию стран-участниц ЕС стали, труб, цемента, алюминия и других объектов, негативно влияющих на состояние окружающей среды. При этом тестовый режим работы по сбору денежных средств запланирован на начало 2026 года.

До этого времени для всех импортёров «грязной» продукции из транспортной и энергетической промышленности будет действовать трёхлетний переходный период. Всё это время схема отчётности по углеродному следу и налоговой базе будет работать в тестовом режиме.