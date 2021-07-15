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Ничего не должны: Германия отказала Украине в компенсациях за «Севпоток – 2»

Анна Безрукова
30 минут назад
Берлин не должен выплачивать Киеву никаких компенсаций в случае прекращения транзита российского газа через территории Украины. Такое заявление сделал руководитель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Об этом сообщает РИА Новости.
Ничего не должны: Германия отказала Украине в компенсациях за «Севпоток – 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он подчеркнул, что совершенно недопустимо, чтобы Германия строила собственную энергетическую политику на базе украинских интересов.
"Если Украине требуются деньги, тогда ей следует обратиться к таким международным донорам, как Европейский союз", — считает Эрнст.
В последнее время в республике постоянно требуют выплаты компенсации за запуск российско-немецкого трубопровода "Северный поток — 2".
Так, украинский лидер Владимир Зеленский запросил гарантии бесперебойного газоснабжения на 10-15 лет. О долгосрочном контракте на транзит топлива заявлял также руководитель предприятия "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Проектом "Северный поток — 2" предполагается прокладка двух ниток трубопровода, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Проект уже скоро будет реализован: первая нитка уже уложена, вторая может быть завершена к концу августа.
Против магистрали активно высказываются Соединенные Штаты, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, Польша, Литва и Латвия, а также Украина, которая боится лишиться доходов от транзита российского сырья.
Экономика,Клаус Эрнст,Владимир Зеленский,Бундестаг,ЕС,
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