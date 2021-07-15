Ничего не должны: Германия отказала Украине в компенсациях за «Севпоток – 2»

Берлин не должен выплачивать Киеву никаких компенсаций в случае прекращения транзита российского газа через территории Украины. Такое заявление сделал руководитель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст . Об этом сообщает РИА Новости

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Он подчеркнул, что совершенно недопустимо, чтобы Германия строила собственную энергетическую политику на базе украинских интересов.

"Если Украине требуются деньги, тогда ей следует обратиться к таким международным донорам, как Европейский союз", — считает Эрнст.

В последнее время в республике постоянно требуют выплаты компенсации за запуск российско-немецкого трубопровода "Северный поток — 2".

Так, украинский лидер Владимир Зеленский запросил гарантии бесперебойного газоснабжения на 10-15 лет. О долгосрочном контракте на транзит топлива заявлял также руководитель предприятия "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Проектом "Северный поток — 2" предполагается прокладка двух ниток трубопровода, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Проект уже скоро будет реализован: первая нитка уже уложена, вторая может быть завершена к концу августа.