Объем российского экспорта побил допандемийный уровень

За период с января по май доходы России от экспорта нефти выросли
впервые с начала 2021 года, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы
(ФТС
). Они превысили 36,2 миллиарда долларов, что примерно на 7 процентов больше, чем в те же месяцы прошлого года, тогда как еще в апреле доходы от зарубежных поставок нефти падали. Рынок восстанавливался благодаря росту спроса, поддержанного выходом из коронавирусного кризиса ряда мировых экономик. В дальнейшем угрозу
для цен на нефть мог создать крах сделки ОПЕК+, которая некоторое время не могла достичь договоренностей об уровне добычи, однако в середине июля альянс, по данным СМИ, добился
прогресса в своих дискуссиях.