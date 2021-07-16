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Росстат: цены на бананы в России установили пятилетний рекорд

Ura.Ruиещё 1
1 час назад
Цены на бананы в магазинах достигли максимальных за пять лет значений. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Цены на бананы установили пятилетний рекорд
Фото: URA.RUURA.RU
Стоимость бананов начала резко увеличиваться в феврале, когда цена одного килограмма выросла до 86,7 рублей, что на 9% больше, чем в январе, и на 15% выше значений февраля 2020-го. В апреле цены достигли 89,3 рубля за килограмм, в июне они снизились до 84,1 рублей, передает РБК. Однако это самое высокое значение для первого летнего месяца как минимум с 2013 года. Абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года, когда один килограмм подорожал до 96,2 рублей.
Ранее также стало известно, что в ближайшее время подорожают товары, спрос на которые вырос из-за жары. В первую очередь, это мороженое, безалкогольные напитки и пиво. Президент России Владимир Путин объяснил, что рост цен в стране связан с мировой тенденцией. Он отметил, что причин много — в частности, продукты подорожали из-за ковидных последствий и сокращения производств, передает «Национальная служба новостей». Аналитики «Альфа-банка» предупредили, что рост цен на товары в России может усилиться после сентябрьских выборов в Госдуму.
Экономика,Владимир Путин,Альфа-банк,Госдума,Росстат,
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