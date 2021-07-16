Цены на бананы установили пятилетний рекорд

Стоимость бананов начала резко увеличиваться в феврале, когда цена одного килограмма выросла до 86,7 рублей, что на 9% больше, чем в январе, и на 15% выше значений февраля 2020-го. В апреле цены достигли 89,3 рубля за килограмм, в июне они снизились до 84,1 рублей, передает РБК. Однако это самое высокое значение для первого летнего месяца как минимум с 2013 года. Абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года, когда один килограмм подорожал до 96,2 рублей.
Ранее также стало известно, что в ближайшее время подорожают товары, спрос на которые вырос из-за жары. В первую очередь, это мороженое, безалкогольные напитки и пиво. Президент России Владимир Путин
объяснил, что рост цен в стране связан с мировой тенденцией. Он отметил, что причин много — в частности, продукты подорожали из-за ковидных последствий и сокращения производств, передает «Национальная служба новостей
». Аналитики «Альфа-банка»
предупредили, что рост цен на
товары в России может усилиться после сентябрьских выборов в Госдуму
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