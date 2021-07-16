Цены на бананы установили пятилетний рекорд

Стоимость бананов начала резко увеличиваться в феврале, когда цена одного килограмма выросла до 86,7 рублей, что на 9% больше, чем в январе, и на 15% выше значений февраля 2020-го. В апреле цены достигли 89,3 рубля за килограмм, в июне они снизились до 84,1 рублей, передает РБК. Однако это самое высокое значение для первого летнего месяца как минимум с 2013 года. Абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года, когда один килограмм подорожал до 96,2 рублей.