Долги за ЖКУ превысили 1,3 трлн рублей

За I квартал текущего года долги за ЖКУ в России увеличились до 1,33 трлн рублей, что демонстрирует рост на 6% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. По итогам прошлого года показатель был равен 1,29 трлн, 2019-го — 1,18 трлн, пишут «Известия» со ссылкой на Росстат

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Дмитрий Гордеев , член комитета ТПП по предпринимательству, обратил внимание на сохранение общих темпов роста долгов граждан. Одной из причин сложившейся ситуации стала пандемия, из-за которой произошло снижение доходов работников в ряде отраслей, при этом холодная зима повлекла за собой рост платы за тепловую энергию, подчеркнул он.

Как отмечается, в некоторых городах собираемость платы за ЖКУ с марта по июнь 2020-го сократилась с более 90% до 60%.

Также в 2021 году россиянам стали чаще направлять платежки с задолженностью, которая была погашена или не существовала вовсе. Порой счет выставляют за прошлые годы и на крупные суммы.

Долги УК выросли и из-за того, что в период пандемии им было нужно чаще проводить уборку подъездов, также существенно выросли цены на стройматериалы, используемые для текущего ремонта, заявил исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов.

Необходим переход к адресной господдержке отдельных категорий потребителей для того, чтобы сократить темпы роста долгов, считают в ассоциации «Совет производителей энергии». Этим категориям можно предоставить дополнительные меры поддержки в оплате ресурсов, например, рассрочку платежей, отмену пеней.