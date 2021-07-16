Россия отказалась снять ограничения на ввоз пармезана

С января по ноябрь 2020 года производство сырных продуктов увеличилось на 5,8% до 173 300 т, следует из данных Союзмолока и аналитического центра Milknews. Согласно данным Росстата, средняя розничная цена сыра в декабре увеличилась на 7% год к году – до 590,4 руб./кг. Как заявил основной владелец «Эконивы» Штефан Дюрр
, потребители ощущают даже небольшой рост стоимости. Что касается сырных продуктов, то они обычно на треть дешевле, отметил директор по развитию производственных мощностей группы «Фудлэнд» Андрей Дахнович
. По этой причине, как считает он, некоторые категории потребителей стали покупать заменители сыра.