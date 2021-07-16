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Россия отказалась снять ограничения на ввоз пармезана

Лера Букина
26 минут назад
Вопрос об исключении пармезана из списка контрсанкций обсуждался с Россией, но ответ пока отрицательный, сообщил в интервью РИА Новости посол Италии в России Паскуале Терраччано.
Россия отказалась снять ограничения на ввоз пармезана
Фото: ТАССТАСС
«Мы обсуждали исключение пармезана из списка продуктов, попавших под санкции, так как, по нашему мнению, речь идет о технической ошибке», – приводит агентство слова Терраччано.
Безлактозные продукты ввозить на территорию России можно, а пармезан сам по себе не содержит лактозу, отметил посол.
«Не скрою, что в данный момент решение российских властей остается отрицательным, однако мы продолжим настаивать на его пересмотре в интересах не только итальянских производителей, но и российских потребителей, которые любят этот сыр», – заявил он.
Также итальянский посол рассказал, что не пробовал российский пармезан. Он уверен, что воспроизвести итальянский пармезан в другой точке земного шара невозможно. При этом Терраччано отметил успехи, которых добилась Россия в сырном производстве.
С января по ноябрь 2020 года производство сырных продуктов увеличилось на 5,8% до 173 300 т, следует из данных Союзмолока и аналитического центра Milknews. Согласно данным Росстата, средняя розничная цена сыра в декабре увеличилась на 7% год к году – до 590,4 руб./кг. Как заявил основной владелец «Эконивы» Штефан Дюрр, потребители ощущают даже небольшой рост стоимости. Что касается сырных продуктов, то они обычно на треть дешевле, отметил директор по развитию производственных мощностей группы «Фудлэнд» Андрей Дахнович. По этой причине, как считает он, некоторые категории потребителей стали покупать заменители сыра.
Экономика,Андрей Дахнович,Штефан Дюрр,РИА Новости,
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