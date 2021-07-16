Россия отказалась снять ограничения на ввоз пармезана

Безлактозные продукты ввозить на территорию России можно, а пармезан сам по себе не содержит лактозу, отметил посол.

Также итальянский посол рассказал, что не пробовал российский пармезан. Он уверен, что воспроизвести итальянский пармезан в другой точке земного шара невозможно. При этом Терраччано отметил успехи, которых добилась Россия в сырном производстве.