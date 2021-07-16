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Недельная дезинфляция – пик уже близок

Прайм
1 час назад
К середине июля инфляция замедлилась до 6,51% г./г. (относительно данных прошлой недели), согласно нашим расчетам, основанным на недельных данных Росстата. Так, среднесуточный прирост цен, по нашим оценкам, значительно снизился — с 0,07% до 0,01%, после повышения тарифов на коммунальные услуги, происходящего в начале июля. При этом улучшение годовой динамики говорит также и о дезинфляции в нетарифных компонентах. Тем не менее, рост цен все еще сохраняется на повышенном уровне и, скорее всего, не начнет снижаться как минимум до начала августа.
Пик уже близок: Какие шансы в России на скорую дезинфляция
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Осенью больше шансов на дезинфляцию Несмотря на позитивные недельные данные, мы полагаем, что дезинфляционный потенциал реализуется ближе к 4 кв., причем не только за счет затухания эффекта базы прошлого года, но и благодаря развороту бюджетной политики в сторону нормализации (сворачивание экстренного антикризисного стимулирования). Мы наблюдаем эти изменения уже второй месяц подряд, однако, должно пройти какое-то время, чтобы этот эффект «добрался» до инфляции. Наметившаяся стабилизация мировых цен на продовольственные товары также должна способствовать снижению инфляционного давления. Также на стороне дезинфляционных факторов и ужесточение макропруденциальной политики ЦБ (в первую очередь, повышение коэффициентов риска по потребкредитам до докризисных уровней и готовность повысить их еще при необходимости).
поэтому в резком повышении ставки – больше минусов, чем плюсов. Дальнейшее повышение ключевой ставки также будет поддерживать дезинфляционный тренд, однако, на наш взгляд, будет менее мощным антиинфляционным фактором, по сравнению с перечисленными выше. Ужесточение ДКП может, с одной стороны, повысить привлекательность сбережений: сейчас темп роста депозитов населения в рублях – самый низкий с 2015 г. Однако его влияние, например, на спрос на потребкредиты не столь очевидно. Вместе с тем, оно может негативно сказаться на реальном секторе – кредиты компаниям в большей степени реагируют на динамику ключевой ставки. В этой связи мы полагаем, что плавное повышение ставки сейчас более целесообразно, и поэтому, на наш взгляд, шаг в +50 б.п. (до 6%) выглядит наиболее оптимально.
Экономика,Центральный банк России,Росстат,
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