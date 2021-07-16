Пик уже близок: Какие шансы в России на скорую дезинфляция

поэтому в резком повышении ставки – больше минусов, чем плюсов. Дальнейшее повышение ключевой ставки также будет поддерживать дезинфляционный тренд, однако, на наш взгляд, будет менее мощным антиинфляционным фактором, по сравнению с перечисленными выше. Ужесточение ДКП может, с одной стороны, повысить привлекательность сбережений: сейчас темп роста депозитов населения в рублях – самый низкий с 2015 г. Однако его влияние, например, на спрос на потребкредиты не столь очевидно. Вместе с тем, оно может негативно сказаться на реальном секторе – кредиты компаниям в большей степени реагируют на динамику ключевой ставки. В этой связи мы полагаем, что плавное повышение ставки сейчас более целесообразно, и поэтому, на наш взгляд, шаг в +50 б.п. (до 6%) выглядит наиболее оптимально.