Пик уже близок: Какие шансы в России на скорую дезинфляция

К середине июля инфляция замедлилась
до 6,51% г./г. (относительно данных прошлой недели), согласно нашим расчетам, основанным на недельных данных Росстата
. Так, среднесуточный прирост цен, по нашим оценкам, значительно снизился — с 0,07% до 0,01%, после повышения тарифов на коммунальные услуги, происходящего в начале июля. При этом улучшение годовой динамики говорит также и о дезинфляции в нетарифных компонентах. Тем не менее, рост цен все еще сохраняется на повышенном уровне и, скорее всего, не начнет снижаться как минимум до начала августа.