Как пандемия изменила рынок доставки в России

Сегодня на рынке наблюдается серьезный дефицит курьеров, как и год назад, уверен координатор Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков. Об этом он сегодня, 16 июля, заявил ИА REGNUM, комментируя результаты исследования службы SuperJob, показавшего четырёхкратный рост спроса на курьеров за год.

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«Лавинообразный рост интернет-торговли многократно усилил спрос на доставку. Год назад люди, которые оказались без работы, закрывали повышенный спрос, устраиваясь курьерами. Сейчас этот ресурс исчерпан. Все, кто хотел — давно работают. Большого притока мигрантов нет, привлечь в курьеры мигрантов из других отраслей сложно. Объемы продаж и доставки растут. Рынку нужно все больше привитых курьеров. Где их взять? Как вариант — переманить у конкурента или удерживать своих, например, с помощью увеличения зарплаты», — отметил эксперт.

Он привел пример: при осуществлении доставки формата «на следующий день» средняя заработная плата курьера составляла 60 70 тыс. рублей в месяц (то есть примерно 110 рублей с заказа по Москве). Сейчас она увеличилась до 120 130 тыс. рублей и (а это уже от 140 рублей с заказа).

«Кто может позволить платить высокие зарплаты курьерам? Только крупные игроки. Средним и маленьким компаниям придется повышать стоимость доставки для заказчиков, чтобы компенсировать расходы на увеличение зарплаты курьеров, и это скажется на конечной цене для покупателя. В результате лучшие условия доставки будут предоставлять крупные игроки рынка», — пояснил Митюков.

Он также обратил внимание, что возрос спрос и на курьеров с автомобилями: машина вмещает 50 заказов, в то время как пеший или велокурьер могут перевезти только 5 10 заказов.