Как пандемия изменила рынок доставки в России

«Лавинообразный рост интернет-торговли многократно усилил спрос на доставку. Год назад люди, которые оказались без работы, закрывали повышенный спрос, устраиваясь курьерами. Сейчас этот ресурс исчерпан. Все, кто хотел — давно работают. Большого притока мигрантов нет, привлечь в курьеры мигрантов из других отраслей сложно. Объемы продаж и доставки растут. Рынку нужно все больше привитых курьеров. Где их взять? Как вариант — переманить у конкурента или удерживать своих, например, с помощью увеличения зарплаты», — отметил эксперт.
«Кто может позволить платить высокие зарплаты курьерам? Только крупные игроки. Средним и маленьким компаниям придется повышать стоимость доставки для заказчиков, чтобы компенсировать расходы на увеличение зарплаты курьеров, и это скажется на конечной цене для покупателя. В результате лучшие условия доставки будут предоставлять крупные игроки рынка», — пояснил Митюков.
«Что можно предпринять для стабилизации ситуации? Необходимо оптимизировать маршрутизацию курьерской доставки, повышать эффективность работы каждого курьера. В выигрыше останутся те, кто смог увеличить результативность при оптимальных для работодателя затратах на оплату труда», — добавил эксперт.