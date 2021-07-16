Жара в России угрожает производству сахара

Жаркая погода в некоторых российских регионах может затормозить рост сахарной свёклы и навредить производству сахара в стране, предупредил Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар).

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Самая неблагоприятная ситуация наблюдается в Центральном округе и Поволжье — в Татарстане уже ввели режим ЧС.

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Сейчас посевы сахарной свёклы составляют 1,022 млн гектар, в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ожидают, что в этом году в стране произведут 6,1 млн тонн сахара. По данным Союзроссахара, в июле масса корня сахарной свёклы в Приволжье составила 98 граммов, хотя в 2020-м она была 110 граммов.

Масса ботвы также уменьшилась по сравнению с прошлым годом — с 215 до 149 граммов.

В центральной части России сейчас эти показатели близки к прошлогодним, но участники рынка предупредили: жара может затормозить процесс развития растений до конца июля.

В целом по стране масса корня составила 171 грамм, ботвы — 252 грамма, что выше средних четырёхлетних значений. В ИКАР отметили, что сейчас свёкла почти везде «в бодреньком состоянии», показатели по весу корня и ботвы в ряде регионов выше, чем год назад.

«Однако если дождей в ближайшие недели не будет, это может закончиться печально. В Центральном Черноземье, особенно в Липецкой, Воронежской и соседних областях, поля от жары уже в приличных трещинах», — предупредил ведущий эксперт Института Евгений Иванов.

В начале лета «Секрет» сообщал, что производители сахара в России столкнулись с проблемами при получении субсидий для поставок товара по фиксированной цене. До этого правительство договорилось с бизнесом о ценах на сахар не выше 36 рублей за килограмм, пообещав дотации для стимулирования поставок.