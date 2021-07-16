России пришлось закупать медицинский кислород за рубежом

В России отмечается нехватка мощностей по производству медицинского кислорода. Из-за этого стране приходится приобретать его за границей. Об этом в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом рассказал руководитель Минпромторга Денис Мантуров , передает РБК

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Для увеличения запасов кислорода в южных регионах страны ведомством было закуплено 100 тонн в Казахстане. Аналогичный объем прибудет в страну к концу июля. В северные регионы РФ отдельными партиями осуществляются поставки из Финляндии, по 20 тонн. Также ведутся переговоры о поставках на регулярной основе в объеме 240 тонн ежемесячно.

Как рассказал Мантуров, для гарантии наличия кислорода в Сибири и на Дальнем Востоке Минпромторгом «отрабатываются варианты прямой контрактации» сжиженного кислорода из КНР.

Министр уточнил, что четыре важнейших производителя в РФ работают со 100%-й загрузкой и выпускают каждые сутки по 1,5 тысячи тонн кислорода. На его производство перевели свыше 90% мощностей этих предприятий. Кроме этого, к работе подключили предприятия химической, металлургической, нефтеперерабатывающей отраслей, а также компании судостроения, атомной отрасли и ОПК.

Они переводят свыше 100 тонн суточного объема технического кислорода в медицинский.