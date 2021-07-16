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Гренландия прекратила поиски нефтяных месторождений

Говорит Москва
36 минут назад
Самый большой остров мира назвал своим приоритетом защиту от глобального потепления.
Гренландия отказалась от нефти
Фото: ТАССТАСС
Как пишет Associated Press, власти Дании сочли, что будущее не за углеводородами, а за возобновляемыми источниками энергии.
По оценкам геологической службы США, на территории острова сосредоточено около 17,5 млрд баррелей нефти и более 4 трлн кубометров природного газа. Их освоение могло бы дать датчанам полную независимость от нефтяных ресурсов европейских поставщиков.
Решение прекратить геологоразведку в водах Гренландии было обнародовано накануне, отмечает Lenta.Ru.
Экономика,Associated Press,Lenta.ru,
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