Гренландия отказалась от нефти

Как пишет Associated Press, власти Дании сочли, что будущее не за углеводородами, а за возобновляемыми источниками энергии.

По оценкам геологической службы США, на территории острова сосредоточено около 17,5 млрд баррелей нефти и более 4 трлн кубометров природного газа. Их освоение могло бы дать датчанам полную независимость от нефтяных ресурсов европейских поставщиков.