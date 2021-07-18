Внешний долг России превысил 470 млрд долларов

Ранее Международная страховая компания Euler Hermes проанализировала
состояние госдолга 101 страны Восточной Европы, Азии, Африки и Южной Америки и похвалила Россию за устойчивость государственных обязательств. В процессе исследования рассматривались такие критерии, как соотношения долга к ВВП, его рост из-за пандемии коронавируса, доля госдолга, номинированного в иностранной валюте, состояние платежного баланса, эффективная процентная ставка (с поправкой на инфляцию), стоимость обслуживания долга.