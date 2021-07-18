Внешний долг России превысил 470 млрд долларов

За полгода внешний долг России вырос на четыре миллиарда долларов и составляет теперь 471,4 миллиарда. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

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Отмечается, что на динамику показателя «повлиял рост иностранной задолженности банковской системы, в то время как внешний долг органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками».

Уровень внешнего долга России остается низким как в абсолютном выражении, так и в сравнении с другими крупными экономиками. По словам стратега долговых рынков ITI Capital Сергея Волобоева, уровень общего внешнего долга менее 30 процентов ВВП — это лучший показатель для стран с такими же кредитными рейтингами.

Руководитель программы «Международные финансы» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Ирина Андруса отметила, что суверенный долг России составляет 62,6 миллиарда долларов. Она подчеркнула, что это самый низкий показатель суверенного долга в Европе. А с начала года он сократился почти на три миллиарда долларов.

По словам эксперта, что касается отношения госдолга России к ВВП, то оно не превышает пороговых значений. Кроме того, этот показатель является одним из самых низких в мире.