Агентство S&P подтвердило прогресс российской экономики

S&P подтвердило надежность рейтинга нашей страны, сохранив его в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB-, прогноз — «стабильный», сообщает ТАСС со ссылкой на информацию с сайта агентства. По информации S&P, экономика России вышла на докризисный уровень. Особо отмечается, что спрос восстановился быстрее прогнозов. По мнению агентства, восстановление должно быть поддержано среди прочего ростом реальной зарплаты, а также восстановлением добычи нефти на фоне ослабления ограничений добычи ОПЕК+.

Фото: ТАСС ТАСС

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Комментирует директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета Евгений Балацкий:

— Что касается какого-то такого отскока экономики, трудно сейчас сказать. Есть какие-то моменты, которые позволяют экономике восполнять ниши в доставках всевозможных товаров, но тем не менее очень многие ниши все равно просели, и мне кажется, рано говорить о каком-либо серьезном восстановлении. И главное, конечно, другое, что сейчас как-то очень медленно ползет, незаметно открытие новых производств. Оно происходит, но в замедленном режиме, и поэтому все равно экономика очень просела, и главное, что все равно нависают коронавирусные ограничения, которые в любой момент снова могут повториться.

— Какие секторы экономики проседают сейчас?

— Сфера услуг просела, безусловно. Особенно серьезные производства, военные производства, там вообще никаких ограничений не было, они просто игнорировали весь этот коронавирус и работали в своем режиме. И вообще, там, где что-то серьезное делалось, оно просто велось в своем режиме, и для них коронавирус был только чисто формально.

— Как раз в S&P и говорят, что, поскольку сфера услуг и малые, средние предприятия составляют меньшую долю в ВВП, чем в развитых странах, 55% и 20% соответственно, потому и проседание было относительно небольшим по итогам прошлого года. В какой-то мере это, наверное, залог и дальнейшего непроседания?

— Это действительно так, потому что у нас малый бизнес всегда небольшой, ну и поэтому его и просадить сложно таким образом.

Агентство S&P является наиболее консервативным, и его рейтинг учитывает больше факторов. Комментирует инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов

— Рейтинг S&P, как и рейтинги других рейтинговых агентств, служит индикативом для инвесторов при принятии решений о его вложении в ценные бумаги, прежде всего в облигации РФ. Рейтинг S&P говорит о том, что каких-то рисков для кредитоспособности России нет. Но, с другой стороны, кроме рейтинга инвесторы смотрят также на массу других факторов, в том числе на политику Федрезерва США . Сейчас есть мнение, что ФРС будет постепенно ужесточать монетарную политику, что означает повышение индекса доллара и влечет за собой оттоки капитала развивающихся стран в американские активы. Поэтому в данном случае, кроме рейтинга, есть масса других факторов, которые смотрят инвесторы, но рейтинг говорит о том, что угроз кредитоспособности нет и что ситуация в экономике более или менее стабильная.

— Есть поводы для дальнейшего оптимизма по России в целом?

— С точки зрения макроэкономической стабильности каких-то вопросов нет, но есть большие вопросы по развитию институтов рыночной экономики, в том числе слишком большой роли государственного сектора в экономике и низкой доли малого и среднего бизнеса. Кроме того, у рейтинговых агентств и вообще у инвесторов много вопросов к судебной системе России, в частности. По тому, как суды защищают права собственности, и в принципе развитию тех институтов рыночной экономики, которые, как и оценивают рейтинговые агентства, инвесторы, они все-таки слабо развиты в России, и это создает причины для определенного беспокойства.