Кудрин сравнил качество жизни в современной России и СССР

Российским властям в середине нулевых удалось довести уровень жизни среднестатистического гражданина до советского, а сейчас россияне в среднем живут на 30% лучше, чем жители СССР. Таким мнением поделился глава Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью «Коммерсанту». Он также рассказал о причинах развала Советского Союза и объяснил, почему сегодня люди скучают по этому государству.

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Об экономике сейчас и 30 лет назад

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«Восстановили уровень жизни населения тот, который мы потеряли в 1990 году, когда начались вот эти все пертурбации. Примерно в 2004–2006 годах восстановился средний уровень жизни советского гражданина. И в этом смысле мы сейчас как бы чуть-чуть пошли дальше. Примерно на 30% сейчас мы живем лучше, чем средний советский гражданин. В среднем!», — сказал Кудрин.

Также Кудрин напомнил, что с 2000 по 2008 год средний темп роста экономики был около 7%.

«Потом кризис, потом мы чуть-чуть поднялись — снова по 4–4,5% росли. Вот за тот период, пока я был вице-премьером и министром финансов, темп роста был 5,3%. Это выше мирового роста <...> Когда темп роста в России выше мирового — это значит, что Россия расширяет свое присутствие на мировом рынке, то есть она свою долю наращивает в мировой экономике. Средний темп роста мировой экономики 3–3,5% был <...>», — продолжил глава Счётной палаты.

Экономист убеждён, что России нужно держаться выше среднемирового показателя, «чтобы наша экономика не скукоживалась» на фоне результатов других государств.

«5,3% (средний темп роста ВВП в 2000-2008 годах) — это тот период, когда я был вице-премьером, министром финансов. За это время ВВП России вырос на 70 с лишним процентов <...> В 2018 году экономика удвоилась к 2000 году. В этом смысле мы, наверное, неплохо отработали этот период. Но поскольку в 90-е годы экономика провалилась почти на 40% ВВП От того 1990 года мы сейчас, к сожалению, только на 20% выше», — вспомнил Кудрин.

Причины ностальгии

Кудрин признал, что сейчас в России очень высокая социальная дифференциация, тогда как в СССР такого явления не было. Именно в сегодняшнем неравенстве глава Счётной палаты увидел причину, по которой россияне скучают по Советскому Союзу. Другая причина — конкуренция.

«Я даже вспоминаю, что в те времена меня всегда вели как бы за ручку, каждое следующее место было понятно, что будет дальше. Оно (место) было более или менее гарантировано. Твоя зарплата была более или менее гарантирована», — пояснил Кудрин.

Распад СССР

Бывший руководитель Минфина в ходе интервью также назвал причины распада Советского Союза. Одной из них, по мнению Кудрина, стала затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики. Он заявил, что СССР оказался не готов к реформированию своей экономики, которая с каждым годом теряла свою эффективность.

«Так называемый экономический застой 70-х — это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни. Мы должны сейчас сделать из этого выводы», — заявил Кудрин.

По словам главы Счётной палаты, советские власти в 1980-х годах предполагали, что страна совершит переход от плановой экономики к рыночной, но не думали, что это случится в условия развала государства.

Главное достижение в Минфине

Своим главным достижение на посту министра финансов (2000–2011 годы) и даже подвигом Алексей Кудрин назвал снятие ограничения на движение капитала внутри России и вне. Это произошло 1 июля 2006 года, и именно в этот день рубль перестал быть «деревянным», указал экс-министр.

«Каждый советский человек знал, что такое "деревянный рубль". И каждый советский человек понимал, что даже в конце 80-х—начале 90-х рубль оставался деревянным. Да и, пожалуй, все 90-е. Я мечтал, когда станет полноценный конвертируемый рубль, которого никто не будет бояться, и все забудут слово "деревянный"», — сказал Кудрин.

Он напомнил, что до 2006 года нужно было получать разрешение на движение средств для инвестирования или вывода заработанного. Благодаря этому рубль стал полноценной валютой как минимум регионального значения, котирующейся на рынке.

Переезд в Москву с Путиным

Кудрин в разговоре с «Коммерсантом» также рассказал, что в 1990-х он переехал в Москву из Санкт-Петербурга практически вместе с президентом России Владимиром Путиным , с которым они работали в петербургской администрации