Аналитики ждут от ЦБ жесткого повышения ставки

Банк России в пятницу может повысить ключевую ставку на 0,75 или 1 процентный пункт для борьбы с инфляцией и высокими ценовыми ожиданиями, считает большинство опрошенных РИА Новости аналитиков. Любой из этих вариантов будет самым "ястребиным" шагом регулятора с декабря 2014 года.

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ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и разогнавшаяся инфляция. Изначально регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, в апреле — сразу на 0,5 процентного пункта. В июне регулятор третий раз подряд повысил ключевую ставку и снова на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.

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Одновременно ЦБ ужесточил сигнал по дальнейшему повышению ключевой ставки: теперь он видит необходимость такого шага на ближайших заседаниях. Позже глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на июльском заседании регулятор будет рассматривать повышение ставки на 0,25-1 процентный пункт.

"По нашему мнению, регулятор повысит ключевую ставку в июле на один процентный пункт — до 6,5%. Инфляция продолжает быстро расти. Инфляционные ожидания населения и бизнеса также остаются высокими. В июне фактическая инфляция в очередной раз сильно превысила прогнозируемый тренд и привела к ухудшению прогнозов участников рынка", — ожидает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5% — самого высокого уровня с августа 2016 года, а месячная достигла 0,69%, что является рекордом для июня с 2012 года. При этом, по данным Минэкономразвития , инфляция в стране на 12 июля замедлилась до 6,56% в годовом выражении с 6,6% неделей ранее.

ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ

Повышение ключевой ставки в пятницу на один процентный пункт вернет ее к уровню конца 2019 года — 6,5% годовых, а более мягкий вариант в 0,75 процентного пункта — к уровню февраля прошлого года в 6,25% годовых. Таким образом, произошедшее в пандемию смягчение монетарной политики будет отыграно. Однако аналитики отмечают, что российская экономика восстанавливается ускоренными темпами, и главная задача регулятора сейчас — это стабилизировать темпы роста цен в стране.

"Движение ключевой ставки до 6,5% 23 июля обосновано ускорением роста цен — за июнь инфляция оказалась выше ожиданий (6,5%) при прогнозе 6,3-6,4%, негативным сюрпризом было значительное ускорение инфляции услуг. Ускоренное ужесточение ставки в этом году оправдано еще и тем, что в 2022 году темпы роста экономики будут ниже значений этого года, что усложнит борьбу с инфляцией в 2022 году в случае, если она останется повышенной", — говорит руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Наталия Орлова.

Михаил Васильев. Все более вероятным считает повышение ставки в пятницу на 1 процентный пункт из-за высокой инфляции старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. При этом высокая инфляция даже при росте ставки до 6,5% годовых позволит оставить ее слабо отрицательной в реальном выражении, отмечает старший аналитик банка "Уралсиб" Ирина Лебедева . Ждет роста ставки на один процентный пункт и главный аналитик Совкомбанка

Другой причиной резко повысить ставку могут быть рекордные выдачи кредитов и одновременная стагнация рынка вкладов, уверен руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов . "Для Банка России это означает, что рост процентной ставки пока не показывает эффективности в части изменения поведения населения с кредитного на сберегательное, а, значит, инфляционное давление остается очень значительным", — отмечает он.

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов ожидает, что ставка вырастет на 0,75 или 0,5 процентного пункта, а вероятность роста на 1 процентный пункт оценивает "как более низкую". В пользу чуть более сдержанного повышения ставки говорит прежде всего некоторое замедление инфляции в предыдущую неделю, а также ожидания дальнейшей стабилизации цен до конца лета, уверен он. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин указывает, что к шагу в 0,75 процентного пункта Банк России подстегнет планируемое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми регуляторами.

Решение в 0,75 процентного пункта Банк России может принять, поскольку инфляция будет оставаться повышенной в период с июля по август и пойдет на спад лишь в осенне-зимний период, прогнозирует директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев . По его мнению, в этой ситуации регулятор будет склонен "повысить раньше и меньше, чем позже и сильнее".

КОНСЕРВАТОРЫ

Часть опрошенных экспертов в то же время не видит необходимости резкого повышения ключевой ставки, считая, что регулятор предпочтет традиционный шаг в 0,5 или 0,25 процентного пункта.

"Мы полагаем, что повышение ключевой ставки в июле больше, чем на 0,5 процентного пункта, было бы избыточным. Столь сильное ужесточение не соответствовало бы масштабу ценового шока и поставило бы Россию в один ряд с Бразилией и Украиной, где отклонение от цели по инфляции, послужившее поводом для ужесточения денежно-кредитной политики, составило порядка 4 процентных пункта, то есть вдвое больше, чем в России", — говорит старший экономист ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков.

Он указывает, что начавшееся замедление и отчасти снижение против пиков глобальных продовольственных цен, сужение перечня проблемных категорий в данных по июньской инфляции, а также определенное замедление восстановления в секторах, наиболее уязвимых к пандемии, говорят о том, что необходимости в экстренном шаге в один процентный пункт нет. Поэтому шаг в 0,5 процентного пункта скорее отражает масштаб рисков и оставляет пространство для маневра в ближайшие кварталы в случае необходимости, добавил эксперт.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко отмечает, что в июле может быть пик инфляции и далее ее темпы будут снижаться.

"Вероятно, Банк России захочет проверить эту гипотезу и отложит решение о более радикальном росте ставки до следующих заседаний. Мы ожидаем рост ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 6%", — прогнозирует он.

Руководитель аналитического отдела департамента персонального банковского обслуживания банка "Зенит" Георгий Окромчедлишвили и вовсе допускает, что ЦБ может увеличить ставку на 0,25-0,5 процентного пункта.

"Фактически нет принципиальной разницы, на какой рост пойдет ЦБ в июле, так как политика всё равно будет оставаться жесткой. Так или иначе ставка достигнет минимум 6% в июле, что будет верхней границей коридора, который ЦБ рассматривает как долгосрочный для нейтральной ставки", — заключил управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Сам он ожидает роста ставки на 0,75 процентного пункта, не исключая при этом и более "ястребиного" шага в один процентный пункт.