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Курс доллара: обнародован максимально негативный прогноз для рубля

Елена Прошина
44 минуты назад
Эксперт CMS Institute Николай Переславский допустил, что курс доллара на этой неделе подскочит до 76 рублей, а евро - до 89. Об этом пишет «Российская газета».
Курс доллара: обнародован максимально негативный прогноз для рубля
Фото: ТАССТАСС
Доллар по 76 Переславский назвал «максимально негативным прогнозом» для российской валюты.
Эксперт рассказал, что самыми важными факторами для курсов валют на неделе станут публикация данных по инфляции, квартальная отчетность крупнейших компаний США, выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и динамика заболеваемости коронавирусом.
На рубль продолжат влиять нефтяные цены. Инвесторы внимательно следят на развитием ситуации в ОПЕК+ (ранее экспортеры нефти не смогли договориться об уровне нефтедобычи), подчеркнул эксперт.
Важным для российской валюты станет и решение Центробанка России о ключевой ставке, которое будет принято 23 июля. Если ставку повысят, это поддержит рубль. В то же время рубль лишится помощи компаний-экспортеров, продававших валюту для уплаты налогов.
В ситуации, когда на рубль влияет слишком много факторов, Переславский допустил укрепление доллара до 76 рублей, но более реальным сценарием назвал доллар по 73,5-75 рубля и евро по 87-88 рублей.
Эксперт напомнил, что на прошлой неделе нефть подешевела почти на три процента, но российская валюта смогла удержаться на уровнях чуть выше 74 рублей за доллар и 87,5 - за евро.
На торгах Московской биржи в прошлую пятницу, 16 июля, курс доллар упал на 26,75 копейки, до 74,1 рубля. Курс евро потерял 33,25 копейки и стоил 87,5 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Джером Пауэлл,Московская биржа,Центральный банк России,ФРС,"Российская газета",
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