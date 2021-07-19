Фермеры предупредили о резком снижении урожая

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко подтвердил, что фермерам, скорее всего, не хватит средств на минеральные удобрения, а значит, будущий урожай снизится на 20-30 процентов. По его данным, азотно-фосфорные удобрения стали вдвое дороже, чем год назад, достигнув уровня 60 тысяч рублей за тонну.

Источник в зерновом трейдере подтвердил, что цены на удобрения в июле находятся на двухлетнем максимуме. Еще весной прорабатывался вариант фиксации стоимости удобрений на уровне 2019 года плюс инфляция, о нынешней формуле никто не говорил. При этом денег у аграриев нет — после введения пошлин на экспорт зерна рентабельность бизнеса упала.