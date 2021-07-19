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Турчак призвал добиться снижения цен на овощи в торговых сетях в течение двух недель

ТАССиещё 10
54 минуты назад
Необходимо добиться снижения цен на овощи в торговых сетях в течение ближайший двух недель. Об этом заявил в понедельник секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
Турчак призвал добиться снижения цен на овощи в течение двух недель
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"[Нужно] чтобы мы в течение ближайших двух недель увидели снижение [цен на овощи], чтобы это отразилось на ценниках, еще раз повторюсь, в торговых сетях", - сказал Турчак в ходе совещания с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания.
Как отметил политик, задача по снижению цен состоит из двух частей.
"Краткосрочная задача - добиться снижение в моменте, чтобы реально люди увидели сейчас снижение цен на овощи из так называемого борщевого набора", - сказал Турчак.
По его словам, вторая часть задачи - разработка комплекса "системных мер, чтобы такой проблемы не повторялось в будущем".
Он также заявил, что "Единая Россия" готова оказывать помощь для решения этой задачи сельхозпроизводителям и торговым сетям.
Экономика,Андрей Турчак,Единая Россия,
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