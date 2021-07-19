Волна дефолтов в Китае: назревает новый кризис

За первое полугодие 25 китайских компаний заявили о дефолте по облигациям — почти на десять миллиардов долларов, что является самым высоким показателем за всю историю рынка объемом 121 процент ВВП КНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch.

Фото: Reuters Reuters

Вместе с тем более половины дефолтов – на 5,6 миллиарда долларов — приходится на государственные организации.

Согласно данным Shanghai DZH, речь идет о еще большем дефолте — 18 миллиардов долларов. В облигациях госкомпаний начинается кризис неплатежей.

Как подчеркнули в Japan Research Institute, на протяжении нескольких десятков лет китайские госкомпании получали гарантии по обязательствам от центрального правительства и муниципальных властей. Они обрастали долгами в полной уверенности, что лопнуть им не дадут.

В результате проблемы могут возникнуть и у самих региональных правительств Китая, которые финансировали госпредприятия, указывают в Fitch.

Согласно прогнозам Брукингского института , Китай обгонит США по размеру экономики в 2028-м. Еще в 2019 году аналитики Международного валютного фонда предупреждали, что как только Пекин выйдет в лидеры, глобальный долг взорвется. Такая ситуация, по их мнению, способна привести к обвалу, который сравним с кризисом 2008 года.

Как отмечается, в ближайшие пару лет китайские компании должны будут погасить или рефинансировать долги на 2,14 триллиона долларов, что на 60% больше, чем в предыдущий такой же период.