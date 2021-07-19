В «Лукойле» оценили вероятность падения цен на бензин до ₽20

Стоимость литра бензина в России может снизиться до 20 рублей при определенных курсах валют. Об этом сообщил журналистам вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун, передает «Прайм».

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«Почему нет, если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30. Даже если будет стоить 50 рублей, тогда и бензин будет по 20. Но другое дело, что у нас работают с валютным курсом только в сторону повышения», — заявил он, отвечая на вопрос о возможности снижения цены на бензин до 20 рублей за литр.

Федун отметил, что российский рынок в ближайшие 20 лет будет рынком моторных топлив, однако его качество будет постоянно улучшаться. Он прогнозирует постепенное появление в России гибридных автомобилей, которые будут экономить топливо.

Он также считает, что в северных странах, в частности, России, в ближайшие 20 лет автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут превалировать, однако они будут становиться все более экологичными.

Мировая стоимость нефти и валютных курсов подвержена волатильности, их повышение оказывает давление на цены внутреннего топливного рынка России. Вместе с тем в России действует так называемый демпфер для того, чтобы ограничивать рост розничной стоимости топлива на АЗС не выше инфляции.