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Ученые предложили ввести «Налог на богатство» в России

Вероника Полынина
52 минуты назад
Ученые из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН предложили обложить налогами миллиардеров и потратить полученные средства на социальные нужды.
Ученые предложили ввести «Налог на богатство» в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как пишет «Комсомольская правда», в докладе «Социальная политика в России: проблемы и решения» эксперты из ИНП РАН называют главными проблемами российской экономики растущее неравенство и большое число бедных.
Эксперты предлагают модернизировать налоговую систему страны и постепенно повысить подоходный налог для богатых с нынешних 15% до 25%.
Кроме того, в ИНП РАН предлагают ввести «налог на богатство». Он коснется семей, чье имущество оценивается более чем в миллиард рублей. С миллиардеров предлагают собирать по 1 - 2% от стоимости их активов. А с тех, чей капитал превышает пять миллиардов рублей, - 2-3% от стоимости их активов в год.
По примерным оценкам, налоги на богатство будут приносить бюджету от 2 до 4 трлн рублей в год. Часть этой суммы предлагается направить на поддержку малого бизнеса и бедных.
«Было бы целесообразно предусмотреть дополнительные меры компенсации снизившихся доходов населения. В том числе увеличить трансферты в натуральной форме, чтобы обеспечить самых бедных граждан продовольствием, медикаментами и другими товарами первой необходимости», - говорится в докладе.
Эксперты ИНП РАН также предлагают ввести что-то вроде безусловного базового дохода и выплачивать по 6 тысяч рублей каждый месяц на каждого ребенка. Потом по столько же каждой матери. И на третьем этапе - каждому отцу. По мнению специалистов, таким образом деньги получат более 90% нуждающихся.
Экономика,Комсомольская правда,
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