Ученые предложили ввести «Налог на богатство» в России

Ученые из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН предложили обложить налогами миллиардеров и потратить полученные средства на социальные нужды.

Как пишет «Комсомольская правда», в докладе «Социальная политика в России: проблемы и решения» эксперты из ИНП РАН называют главными проблемами российской экономики растущее неравенство и большое число бедных.

Эксперты предлагают модернизировать налоговую систему страны и постепенно повысить подоходный налог для богатых с нынешних 15% до 25%.

Кроме того, в ИНП РАН предлагают ввести «налог на богатство». Он коснется семей, чье имущество оценивается более чем в миллиард рублей. С миллиардеров предлагают собирать по 1 - 2% от стоимости их активов. А с тех, чей капитал превышает пять миллиардов рублей, - 2-3% от стоимости их активов в год.

По примерным оценкам, налоги на богатство будут приносить бюджету от 2 до 4 трлн рублей в год. Часть этой суммы предлагается направить на поддержку малого бизнеса и бедных.

«Было бы целесообразно предусмотреть дополнительные меры компенсации снизившихся доходов населения. В том числе увеличить трансферты в натуральной форме, чтобы обеспечить самых бедных граждан продовольствием, медикаментами и другими товарами первой необходимости», - говорится в докладе.