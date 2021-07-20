Рекордная инфляция: рост цен затронул все группы товаров

Инфляция поглощает мировую экономику. В России цены в июне выросли на 6,5% по отношению к такому же периоду 2020 года, пишут «Известия». В США потребительские цены составили 5,4%, что является самым высоким показателем за последние 13 лет.

Цены быстрыми темпами повышаются в Европе и Азии.

Стоимость кофе на американских биржах за последние три месяца поднялась на 18%, до $1,51 за фунт (около $3,8 за килограмм). В Лондоне сорт робуста подорожал до $1750 за тонну. Основной причиной роста цен является сильнейшая засуха в Бразилии, которая повлекла за собой самое серьезное падение урожаев за 20 лет (с 70 млн до 56 млн мешков). Еще один фактор - растущее потребление на фоне пандемии. Также существует проблема с нехваткой судов и контейнеров в Колумбии и Вьетнаме. В России пока стоимость кофе находится на терпимом уровне, однако в ближайшем будущем все может поменяться в связи с проблемами с фрахтом и низким курсом рубля.

В текущем году в России бананы подскочили в цене до пятилетнего максимума. В апреле килограмм в среднем стоил 89 рублей, что лишь немного ниже рекорда в 95 рублей, установленного в 2013 году. Удорожание обусловлено рядом факторов: от извержения вулканов в Эквадоре до грибка Tropical Race 4.

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже на этой неделе обновила максимум. Тонна продавалась за 56 тысяч рублей. Цены на Аи-94 и дизель также близятся к рекордам. Динамика обусловлена высоким спросом на топливо в летнее время.

Сложности с компьютерными комплектующими привели не только к росту цен, но и образованию дефицита. В России видеокарт весной просто не было на прилавках, а если появились, то по ценам, которые превышают номинал на 400–500%. Сегодня ситуация не настолько критична, однако цены на видеокарты все еще в полтора-два раза превышают «рекомендуемые».

Подорожали и стройматериалы. Цены на пиломатериалы выросли в два-три раза в сравнении с предыдущим годом. Кубометр доски в строительной рознице подскочил в цене с 12 тысяч до 25 тысяч рублей. Строительные компании тоже оказались не в самом лучшем положении. Растут в цене почти все материалы и компоненты – металлы, цемент, стекло и т. д.

Инфляционная ситуация остается тревожной, прежде всего, из-за логистической проблемы. Она лишь усугубляется. Так, ставка на перевозку 40-футового контейнера из Шанхая в Лос-Анджелес на прошлой неделе составила $9,6 тысячи. При этом в начале 2020 года она не превышала $1,5 тысяч. Ожидается, что расценки достигнут $15 тысяч, и инфляцию вряд ли удастся сдержать.