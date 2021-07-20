Соединенные Штаты и Германия, как ожидается, в ближайшие дни объявят о достижении соглашения по спорным вопросам, касающимся трубопровода "Северный поток - 2". Об этом информирует в понедельник со ссылкой на источники агентство Reuters, сообщение которого приводится на платформе Yahoo Finance.

"Ситуация выглядит хорошо", - заявил один из источников, говоря о текущих контактах между представителями властей США и ФРГ по теме трубопровода. "Мы ожидаем, что эти переговоры позволят достичь решения в ближайшие дни", - добавил он.

По словам второго источника, стороны близки к заключению соглашения, которое позволит окончательно избежать введения Вашингтоном санкций против компании - оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига . Весной США приняли решение пока что не вводить эти санкции, поскольку это, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, противоречило бы их национальным интересам. При этом Вашингтон решил тогда применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром"

Как сообщают источники Reuters, детали возможного соглашения между Вашингтоном и Берлином пока что не известны, однако его ключевым компонентом станет увеличение инвестиций США и ФРГ в экономику Украины, чтобы поддержать ее энергетический сектор, в том числе его переход на энергоэффективные технологии. Также не до конца понятно, намерены ли США и ФРГ задействовать государственные инвестиции или же привлечь к этому частный сектор.

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Вашингтона и Берлина. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект. Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Накануне тему обсуждали в Вашингтоне президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

Компромисс с США по "Северному потоку 2" может включать тему закупки американского сжиженного газа (СПГ), однако интересы Берлина при этом не учитываются, заявил РИА Новости член комитета по международной политике бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии").

"Договоренности по "Северному потоку 2" с США могут быть достигнуты на базе компромиссов. Они могут предусматривать, например, закупку Германией американского СПГ в определенном объеме, с другой стороны, при нашем дефиците энергетической корзины, он тоже нам нужен, хотя это и дороговато по сравнению с российским трубопроводным (газом)", — считает парламентарий.

"Возможно, предметом торга будут и интересы Украины в известной степени", — добавил политик.



"Рад, что переговоры идут и что компромисс будет достигнут. И санкции будут сняты — это хороший поворот событий, не лучший, но политика — это искусство возможного", — подчеркнул Гердт.

Депутат считает, что интересы Германии в энергообеспечении в итоге "стали разменной монетой между Америкой и Россией". Он отметил, что "заокеанские друзья уделяют нашим интересам мало внимания, в то время как ограничение энергоносителей угрожает нашей экономике".

«США и Германия не могут взять на себя обязательства за действия третьей стороны, не участвующей в данном соглашении», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков , комментируя анонсирование скорого соглашения между Вашингтоном и Берлином по «Северному потоку – 2».

«В соглашении скорее всего пойдет речь о том, что Германия будет более активно инвестировать в энергетику Украины», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его мнению, пока все выглядит довольно позитивно для «Северного потока – 2».

«Судя по всему, США не добились поставленной цели, которая заключалась в остановке проекта. Поэтому сделка между Берлином и Вашингтоном вряд ли затронет интересы России», – полагает он.

Эксперт напомнил, что у американцев было два варианта помешать нормальному функционированию газопровода.

«Первый вариант предполагал введение санкций на строительство и эксплуатацию трубопровода. Но это в большей степени било по Европе, что привело бы к ухудшению американо-германских отношений, поэтому Вашингтон отказался от этой затеи», – уточнил Юшков.

Второй вариант заключался в создании нового механизма управления «Северным потоком – 2» с неким обременением для него, отметил собеседник.

«Соединенные Штаты активно продвигали идею, согласно которой в случае использования Россией газопровода как политического оружия его работа ставилась бы на паузу. Сейчас, согласно европейскому законодательству, такие действия незаконны. Поэтому американцы предлагали внести изменения в законодательство ЕС», – пояснил Юшков.

Однако, как отметил эксперт, Германия от подобной инициативы США, видимо, сумела увернуться.

«В обмен на полноценную работу газопровода Германия обязуется увеличить объем инвестиций в украинскую энергетическую сферу. Но о каких инвестициях идет речь – пока не очень ясно. Поэтому здесь возникает пространство для маневра. Германия может годами забалтывать Украину или предложить ей кредиты. Но их придется возвращать», – указывает Юшков.

«Что касается транзита газа через территорию Украины, то до конца 2024 года Киеву не о чем беспокоиться. Однако существует проблема сохранения схемы так называемого «виртуального реверса» газа. Эта схема позволяет Украине перекупать часть транзитного газа у европейцев», – объяснил эксперт.

«Сейчас Киев с помощью виртуального реверса импортирует около 10 млрд куб. м российского газа в год. Если не будет транзита, то не будет и возможности использовать эту схему. Придется качать газ либо напрямую из Европы, что довольно дорого, либо уговаривать европейцев, чтобы они договорились о поставках газа через Украину. Но политически тут возникнут проблемы, потому что нужно будет объяснить собственному населению, почему Киев покупает российский газ не напрямую у Газпрома, а гораздо дороже у европейцев», – рассказал Юшков.

По его мнению, в германо-американском соглашении тема транзита российского газа через территорию Украины вряд ли будет упомянута. «США и Германия не могут взять на себя обязательства за действия третьей стороны, не участвующей в данном соглашении», – заключил эксперт.

Москва будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через территорию Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин , передает ТАСС.

Российский лидер пояснил, что был подписан контракт на пять лет на прокачку определенного объема природного газа потребителям в Европе. Россия продолжит следовать соглашению, «несмотря на все сложности сегодняшнего дня», — заверил он, отметив, что вопрос транзита не связан с политическими площадками, на которых обсуждается конфликт в Донбассе.

Ранее 13 июля Украина поставила России условие по транзиту газа. Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что страна видит лишь один вариант «компенсации» за экономические потери от запуска «Северного потока-2». «Единственно приемлемый для нас вариант — новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», — сказал он.

«Газпром» не стал бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на июль, несмотря на ремонты на экспортных газопроводах. Такое решение ставит под угрозу газовый рынок Европы, поскольку может поднять цены на топливо в регионе еще выше.

Европейский союз отреагирует и примет меры, если Россия нарушит обязательств по транзиту газа через Украину. Об этом на совместной с президентом США Джозефом Байденом пресс-конференции в Вашингтоне заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель подчеркнула, что Украина должна сохранить статус страны — транзитёра российского газа. Несмотря на разногласия между Германией и США по «Северному потоку — 2», во мнении о роли Украины лидеры двух стран лидеры едины.

«Мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитёром», — сказала канцлер.

По ее словам, Германия имеет много инструментов, но «они лежат существенным образом не на немецкой стороне, а на европейской», которые можно применить в случае нарушений со стороны РФ.

«Мы находимся в диалоге с нашими европейскими друзьями, однако это будет отрегулировано в решающий момент, я надеюсь, что до него не дойдет», — цитирует РИА Новости главу немецкого правительства.

Она добавила, что Германия и Европейская комиссия приложили усилия для заключения договора о транзите газа между Россией и Украиной до 2024 года, исходят из того, что он будет пролонгирован.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока-2" Киеву понадобятся гарантии стабильного газоснабжения на 10-15 лет.

Ранее Зеленский встретился в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель , стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительства "Северного потока-2", против которого выступает Украина, проведение реформ и борьбу с коррупцией.

По его словам, позиции Киева и Берлина в этом вопросе расходятся, хотя и есть общее понимание в некоторых аспектах. В частности он считает, что "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Украины.

"Для нас это не просто слова — энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит два миллиарда долларов каждый год. Это большие деньги. Если мы говорим, и я об этом говорил вчера, о зеленом курсе Украины, к которому мы движемся, то это о чем? Об уменьшении добычи и использования газа, уменьшении тепловой генерации. Где мы берем на все это деньги? Два миллиарда: часть этих денег мы тратим на инфраструктуру, на армию, и на изменение энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?" — сказал Зеленский во вторник в ходе общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика".

По его словам, Киеву нужны гарантии ЕС, что на Украине в течение 10-15 лет будет нормальное газоснабжение.

"Сколько лет нам надо, чтобы перейти и получить не на словах, а реальный результат в возобновляемой энергетике в Украине? Не знаю, думаю, 10-15 лет. То есть мы на 10 лет должны быть обеспечены, наши люди в первую очередь. Наши люди получают газ, нашей добычи недостаточно, надо увеличивать, но тем не менее мы же говорим о сегодняшнем дне, поэтому 10-15 лет мы должны быть уверены в том, что у нас будет нормальное газоснабжение, гарантии нам нужны", — объяснил президент.

Также Украине нужны от ЕС гарантии в вопросе цены на газ, добавил Зеленский.

Судно «Академик Черский» покинуло воды Дании и направилось в сторону Германии на достройку «Северного потока — 2». Как сообщили ТАСС в Nord Stream 2 AG, трубоукладчику предстоит уложить участок в 2,6 километра второй нитки проекта. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями. Оно действует с 17 июля по 15 августа включительно.