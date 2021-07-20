Экономисты: ЦБ поднимет ключевую ставку выше 6%

Аналитики рассматривают три сценария повышения ключевой ставки, следует из результатов консенсус-прогноза агентства Bloomberg. Девять из них прогнозируют повышение ставки на 0,5 п.п., до 6%, семь специалистов — на 0,75 п.п., 13 — на 1 п.п. Ужесточения денежно-кредитной политики ожидают также участники макроэкономического прогноза ЦБ. Они считают, что средняя ставка по итогам года будет на уровне 5,5%, тогда как на начало 2021 года она была на уровне 4,25%.