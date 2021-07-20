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Экономисты: ЦБ поднимет ключевую ставку выше 6%

Лера Букина
1 час назад
Совет директоров Центробанка 23 июля может продолжить ужесточать денежно-кредитную политику и поднять ставку уже в четвертый раз подряд, сообщили РБК опрошенные специалисты. Это повышение может оказаться самым значительным с 2014 года — сразу на 0,75–1 процентный пункт, полагают они.
Экономисты: ЦБ поднимет ключевую ставку выше 6%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Аналитики рассматривают три сценария повышения ключевой ставки, следует из результатов консенсус-прогноза агентства Bloomberg. Девять из них прогнозируют повышение ставки на 0,5 п.п., до 6%, семь специалистов — на 0,75 п.п., 13 — на 1 п.п. Ужесточения денежно-кредитной политики ожидают также участники макроэкономического прогноза ЦБ. Они считают, что средняя ставка по итогам года будет на уровне 5,5%, тогда как на начало 2021 года она была на уровне 4,25%.
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Один из ключевых аргументов в пользу повышения ставки - ускорение инфляции в июне, считают экономисты. Рост ставки является «вынужденной мерой», поскольку инфляция достаточно сильно ускорилась, указывает главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. Он не исключает, что она не остановится на уровне 6,5%.
Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка, прогнозирует повышение ставки на 1 п.п., однако допускает, что регулятор решит повысить ее на 0,75 п.п. из-за ценового роста во вторую неделю июля, который составил менее 0,1% после 0,2% неделей ранее.
«Рост денежной массы замедляется с сентября прошлого года, и перспективы экономического роста во втором полугодии не такие ясные», — отмечает Дмитрий Долгин.
Он считает, что замедление инфляции будет заметным в ноябре-декабре.
Пик инфляции может произойти в конце июня-июле, пишет экономист Bank of America Владимир Осаковский в обзоре.
«Старт нового дезинфляционного тренда может привести к изменению риторики ЦБ с «ястребиной» в сторону более нейтральной», — отмечает он.
С апреля 2020 года Банк России последовательно уменьшал показатель ключевой ставки с 6% до 4,25%, достигнув таким образом исторического минимума. В марте 2021 года Банк России повысил ключевую ставку до 4,5%. 23 апреля было объявлено о повышении ключевой ставки сразу на 0,5 процентных пункта, до 5% годовых. 11 июня Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 5,5 % годовых.
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