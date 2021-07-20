Экономисты: ЦБ поднимет ключевую ставку выше 6%

Аналитики рассматривают три сценария повышения ключевой ставки, следует из результатов консенсус-прогноза агентства Bloomberg. Девять из них прогнозируют повышение ставки на 0,5 п.п., до 6%, семь специалистов — на 0,75 п.п., 13 — на 1 п.п. Ужесточения денежно-кредитной политики ожидают также участники макроэкономического прогноза ЦБ. Они считают, что средняя ставка по итогам года будет на уровне 5,5%, тогда как на начало 2021 года она была на уровне 4,25%.
Один из ключевых аргументов в пользу повышения ставки - ускорение инфляции в июне, считают экономисты. Рост ставки является «вынужденной мерой», поскольку инфляция достаточно сильно ускорилась, указывает главный экономист ING по России Дмитрий Долгин
. Он не исключает, что она не остановится на уровне 6,5%.
С апреля 2020 года Банк России последовательно уменьшал показатель ключевой ставки с 6% до 4,25%, достигнув таким образом исторического минимума. В марте 2021 года Банк России повысил ключевую ставку до 4,5%. 23 апреля было объявлено о повышении ключевой ставки сразу на 0,5 процентных пункта, до 5% годовых. 11 июня Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 5,5 % годовых.