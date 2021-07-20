"Неприемлемые риски": строители обратились к Путину

Главы крупнейших компаний в области строительства транспортной инфраструктуры направили письмо президенту России Владимиру Путину , в котором заявили о кризисе в отрасли, создающем риски в том числе для безопасности страны, пишет РБК.

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Источники РБК в правительстве подтвердили подлинность письма и сообщили, что президент в конце июня поручил премьер-министру Михаилу Мишустину «рассмотреть» обращение строителей и «доложить».

По словам представителей строительных компаний, отрасль находится в глубоком кризисе. С 2015 года она фиксирует убытки, которые суммарно за пять лет достигли 137 млрд рублей. За пять лет было ликвидировано 54% строительных предприятий.

Объем долга строителей превысил сумму их чистых активов в четыре раза. По данным руководителя InfraONE Research Александры Галактионовой, в 2019 году объем долгосрочных займов 170 крупнейших компаний вырос с 4,1–4,3 трлн до 5 трлн рублей.

Численность занятых в строительстве людей сократилась на 400 тысяч человек.

Авторы письма указывают, что система управления рисками в рамках госконтрактов не содержит порядка оценки соответствия работ, формируя «презумпцию виновности» подрядчика.

Ценообразование в строительстве на бюджетные средства не соответствует рыночным реалиям, а понятие «предпринимательского дохода» в принципе отсутствует в структуре цены.

По мнению строителей, кризис в отрасли «создает неприемлемые риски как для национальной экономики, так и для социальной сферы и безопасности страны». Представители компаний отмечают, что стройка формирует более 5% ВВП России, а дефицит транспортной инфраструктуры является основным фактором, сдерживающим «опережающее развитие национальной экономики».

Авторы письма отмечают, что разрешить проблемы в строительной отрасли невозможно без «дополнительного внимания» президента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , в свою очередь, заявил журналистам, что ему ничего не известно о письме строителей Путину.

«Мне неизвестно об этом письме ничего, не могу вам сказать», — сказал он и добавил, что информацию необходимо проверить.