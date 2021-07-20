Напрасные надежды: немецкий политолог объяснил, почему Киев не получит денег от ФРГ

Украина ждет денег от Германии в рамках сделки с США по «Северному потоку – 2», но она их не получит, считает немецкий политолог Александр Рар

«Как следует из реакции Киева, они ждут денег. Но сейчас другая ситуация, деньги не могут быть подарены Украине просто за противостояние с Россией», - сказал Рар РИА «Новости».

Он отметил, что Берлин не располагает такими суммами. Рар предположил, что сделка ФРГ и США может подразумевать призыв к немецким компаниям работать на Украине, но для этого Киеву необходимо менять правовую систему, в частности, положение о частной собственности.

«Немцы хотят помочь, но они будут использовать механизмы рыночной экономики. Украинцы должны создать предпосылки для того, чтобы помощь была оказана», - пояснил политолог.

Он подчеркнул, что политические и правовые реформы – это долгий путь, поэтому результаты соглашения вызовут непонимание у украинцев, которые считают, что «просто должны получить немецкие деньги».

Он также считает, что и США не хотят оплачивать развитие Украины, поэтому в Вашингтоне хотели бы «прикрепить Украину к российскому "денежному крану" в течение последующего десятилетия» в рамках договора о транзите газа из РФ в Европу.

По мнению политолога, американцы хотели бы добиться от Германии «твердых гарантий» того, что в случае прекращения газового транзита из-за работы «Северного потока – 2» Берлин компенсирует Киеву ущерб.

Он отметил, что теоретически Германия может пообещать оказать Киеву помощь, но сейчас она не обладает такими средствами.

Кроме того, ФРГ может пообещать США включить Украину в европейский энергетический союз, но тогда Киеву придется переходить на возобновляемую энергетику, что также требует огромных средств для модернизации отрасли.