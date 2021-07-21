В Кремле осведомлены, что в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США достигнуто определенное понимание по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Мы знаем, что тема «Северного потока – 2» стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне. Мы знаем, о том, что было достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном, а в остальном деталями мы пока не располагаем», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, насколько в Кремле следят за переговорами США и Германии по «Северному потоку – 2».

США и Германия в среду объявят о преодолении разногласий по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают источники.

Белый дом перестанет мешать завершению строительства, а Берлин возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Напомним, Reuters сообщало, что Вашингтон и Берлин уже в ближайшие дни могут достигнуть соглашения, которое позволит преодолеть споры в вопросе строительства газопровода «Северный поток – 2». Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита.

Bloomberg узнал детали готовящейся сделки между Германией и США по проекту газопровода «Северный поток — 2». Договорённости, в частности, предполагают ограничение поставок газа из России в Германию, если Москва попытается использовать проект в качестве оружия против Украины или совершит агрессию в отношении этой страны.

По соглашению Германия будет предпринимать меры против России на национальном уровне, а также настаивать на ответных действиях на общеевропейском уровне, рассказал на условиях анонимности высокопоставленный американский чиновник. Агентство называет этот пункт договорённостей уступкой Берлина Вашингтону, поскольку раньше канцлер ФРГ Ангела Меркель отказывалась предпринимать самостоятельные шаги против Кремля.

Проект соглашения также предусматривает, что США и Германия будут содействовать в привлечении до $1 млрд инвестиций в «зелёный» фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые источники энергии. Причём Берлин возьмёт на себя обязательства по первоначальным вложениям в этот фонд в объёме $175 млн. Кроме того, Германия назначит специального посланника, который получит $70 млн на финансирование германско-украинских энергетических проектов.

Документ обязывает Германию использовать рычаги давления, чтобы соглашение о транзите российского газа через Украину было продлено на срок до 10 лет после того, как текущий договор закончится в 2024 году.

Новый доглад по ситуации с проектом строительства газопровода «Северный поток — 2» намерен представить в августе на рассмотрение конгрессу Госдепартамент США . Об этом на брифинге заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс

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Как вам известно, в мае конгрессу был представлен доклад по «Северному потоку — 2». В августе, спустя 90 дней, ему будет представлен ещё один доклад, — приводит слова Прайса РИА Новости.

При этом представитель Госдепа признал, что американские санкции не сумели помешать строительству «Северного потока — 2».

Администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти воздержаться от выражения своей позиции во время переговоров Вашингтона с Берлином по поводу "Северного потока-2". Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, американские чиновники предупредили Киев, что публичная критика соглашения ФРГ и Соединенных Штатов по российскому газопроводу может навредить отношениям США и Украины. Также представители Белого дома призвали украинские власти не обсуждать потенциальные планы Берлина и Вашингтона с американским конгрессом, пишет газета.

Высокопоставленный собеседник издания из администрации Байдена оспорил эти данные, отметив, что ситуация на самом деле более сложная, но отказался поделиться подробностями переговоров американских чиновников с их украинскими коллегами.

Достижение компромисса между США и Германией по проекту "Северный поток-2" — практически неизбежно. По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", соглашение между Вашингтоном и Берлином будет предусматривать не только сохранение газового транзита через Украину, но и возможность остановки поставок газа по "Северному потоку-2" при условии обострения российско-американских противоречий.

В ПЕРИМЕТРЕ СДЕЛКИ

Соглашение Германии и США может предполагать набор положений, часть из которых ранее уже рассматривалась, рассказывает начальник управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров

Речь идет об увязке объемов прокачки газа по "Северному потоку-2" и через украинскую газотранспортную систему; обязанности Германии в случае падения прокачки через украинскую ГТС задействовать национальные механизмы, снижающие объём прокачки по СП-2; финансовой поддержке Украины со стороны Германии для поддержания дееспособности газотранспортной инфраструктуры (это могут быть и прямые инвестиции, и целевые займы) и наконец, покупки доли в украинской ГТС инвесторами из Германии и США.

"Помимо этого, возможно возникновение требований предоставления формализованных гарантий со стороны "Газпрома" по поддержанию минимальных объёмов прокачки через ГТС Украины после истечения текущего контракта. В случае вхождения в её капитал инвесторов из США или Германии такое будет особенно для них целесообразно", — полагает аналитик.

Для США ключевой проблемой "Северного потока-2" является рост конкуренции между американским СПГ и российский трубопроводным газом, отмечает в свою очередь аналитик ФГ "ФИНАМ" Сергей Кауфман. Российский газ дешевле заокеанского СПГ, что затрудняет конкуренцию для Штатов.

"На этом фоне можно ожидать, что в периметр сделки войдёт условие на покупку определённого количества американского СПГ", — отмечает аналитик.

Для "Северного Потока-2" устранение разногласий между Германией и США, конечно, означает ещё один шаг к завершению проекта.

"США понимают, что сейчас остановить проект уже практически невозможно, и в текущей сделке, вероятно, попытаются получить хоть какую-то выгоду для себя", — предположил он.

ГАЗОВЫЙ ТРАНЗИТ

Строительство "Северного потока-2" близко к завершению, остается проложить менее 40 км.

"Даже при отказе США от сделки с ФРГ, с высокой вероятностью строительство газопровода будет завершено уже в ближайшие недели", — убежден заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Ключевым вопросом остаются гарантии на прокачку газа через Украину: объем и сроки нового транзитного договора или иные "компенсации" Украине за потерю российского транзита.

"Предоставление гарантий на прокачку противоречит европейскому антимонопольному законодательству, и для Украины логичнее было бы оставаться в рамках третьего энергопакета, привлекая "Газпром" и других участников рынка выгодными тарифами, а не давлением и нерыночными соглашениями", — считает экономист.

По его мнению, в рамках сделки с ЕС Украине может быть предоставлено дополнительное финансирование на развитие проектов в области зеленой энергетики — строительство солнечных и ветряных электростанций, увеличение производства биомассы и проекты по повышению энергоэффективности.

"Предоставление гарантий сохранения транзита через ГТС Украины — в условиях, когда Украина не готова гарантировать инвестиции в модернизацию инфраструктуры и приемлемый тариф на прокачку — сейчас вряд ли возможно", — полагает Кондратьев.

КОМПРОМИСС НЕИЗБЕЖЕН

Cоглашение между США и Германией будет предусматривать не только сохранение газового транзита через Украину, но и возможность остановки поставок газа по "Северному потоку-2" в случае обострения российско-американских противоречий, полагает в свою очередь политический обозреватель Дмитрий Галкин

"Администрация Байдена в принципе не имеет ничего против того, чтобы Германия стала крупнейшим европейским газовым хабом и усилила свое экономическое влияние в Восточной Европе. Однако Вашингтон продолжает опасаться, что усиление экономического сотрудничества между Германией и Россией может сказаться на внешнеполитическом курсе Берлина. Поэтому американская администрация хотела бы исключить даже теоретическую возможность возникновения такой ситуации, когда правительство Германии вынуждено будет выбирать между защитой немецких экономических интересов и сохранением лояльности по отношению к США", — говорит он.

Этому будет способствовать определение правил, затрагивающих в том числе и сферу международных отношений, в соответствии с которыми будет осуществляться поставка газа по "Северному потоку-2".