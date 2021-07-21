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Правительство ожидает стабилизации цен на овощи к сентябрю

Газета.Ruиещё 2
28 минут назад
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко сообщила, что ситуация с ценами на овощи в стране может стабилизироваться к сентябрю. Об этом она рассказала в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
Правительство пообещало стабилизацию цен на овощи к сентябрю
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, в текущем году серьезно выросли цены на овощи: на картофель — на 64%, морковь — на 86%, капусту — на 43%, лук — на 15%. При этом вице-премьер подчеркнула, что совместная работа будет способствовать улучшению ситуации.
"Совместная работа правительства, регионов и партии "Единая Россия" позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с ценами на овощи", - заявила Абрамченко.
Она также добавила, что правительство и торговые сети достигли понимания в вопросе оперативного отражения на полках магазинов снижения закупочных цен на овощи. Ранее Амбрамченко в рамках Петербургского международного экономического форума заявила, что российская сторона обсуждает с Белоруссией дополнительную закупку нескольких десятков тонн картофеля для стабилизации цен на него.
Экономика,Виктория Абрамченко,Владимир Путин,Единая Россия,Правительство РФ,
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