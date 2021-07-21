Собирали со всего мира: Россия закупилась белым сахаром

Россия приобрела 350 тысяч тонн импортного сахара по беспошлинной квоте в качестве меры борьбы с ростом цен на эту продукцию.

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«Еще одна мера, которая принята правительством для стабилизации ситуации с сахаром, это мера по беспошлинной квоте на ввоз сахара белого в нашу страну. Объем — 350 тысяч тонн», - заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции, ее слова приводит Regnum.

Она отметила, что на сегодняшний день ввезено порядка 37 тысяч тонн сахара, который в основном приобрели кондитерские предприятия.

Кроме того, для предотвращения роста цен на сахар в 2021 году в России были увеличены площади посевов под сахарную свеклу. В августе планируется собрать 26 тысяч тонн этой культуры.

Ранее о закупке 350 тысяч тонн импортного сахара сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов . Он отмечал, что найти и ввезти этот товар было непросто.

«На мировом рынке сейчас сахара просто нет. [Мы] его сейчас закупали с огромным трудом, собирали этот сахар со всего мира, все раскуплено», - говорил он РБК.