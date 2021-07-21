«Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины», – приводит ее слова РИА «Новости».
«Вторым условием этого соглашения является поддержка продления на 10 лет соглашения между Россией и Украиной, которое истекает в 2024 году», – сказала Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.