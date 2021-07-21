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Нуланд: Германия обязалась продлить транзит российского газа через Украину до 2034 года

Деловая газета "Взгляд"
51 минуту назад
Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины», – приводит ее слова РИА «Новости».
Также Нуланд рассказала, что ФРГ будет поддерживать продление соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Она уточнила, что Вашингтон и Берлин «будут продавливать и добиваться и использовать все способы давления для продления для Украины этого соглашения на 10 лет».
«Вторым условием этого соглашения является поддержка продления на 10 лет соглашения между Россией и Украиной, которое истекает в 2024 году», – сказала Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.
Она отметила, что соглашение, за которое ряд конгрессменов начали критиковать администрацию президента Джо Байдена еще до его публикации, нацелено на то, чтобы «снизить зависимость Украины... от российского газа».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления.
Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии.
Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.
Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию.
Экономика,Видео,Тед Круз,Борис Межуев,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Администрация Президента РФ,Деловая газета "Взгляд",Wall Street Journal,РИА Новости,
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