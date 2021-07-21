Также Нуланд рассказала, что ФРГ будет поддерживать продление соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Она уточнила, что Вашингтон и Берлин «будут продавливать и добиваться и использовать все способы давления для продления для Украины этого соглашения на 10 лет».

Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии.