Минпромторг: Рост цен на одежду будет в ежегодных средних границах

Ранее издание РБК
со ссылкой на ретейлеров писало, что в новом осенне-зимнем сезоне одежда и обувь могут подорожать на 10%. Основные причины - рост цен на перевозку и сырье. Как отмечает РБК, согласно данным Росстата
по большинству товарных категорий рост розничных цен в январе - июне этого года был на уровне 4-5%. Согласно официальной статистике, больше всего (на 8%) подорожали детские трусы. На 7% выросла цена пары перчаток из натуральной кожи. Четыре товарные категории, попадающие в ежемесячный мониторинг, в первом полугодии даже подешевели: например, шерстяные и полушерстяные шарфы - на 5%.