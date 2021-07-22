Минпромторг: Рост цен на одежду будет в ежегодных средних границах

Рост цен на одежду и обувь в 2021 году останется в пределах среднего ежегодного показателя. Существенного увеличения стоимости производства одежды в РФ также не ожидается - рост может составить 3-5%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

В Минпромторге указали, что рост стоимости одежды в этом году, действительно, связан с повышением цен на перевозку из Китая и увеличением стоимости сырья для производства одежды (как полиэфирного волокна, так и хлопка и вискозы) на мировых рынках.