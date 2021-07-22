«Индекс бигмака»: рубль недооценен на 59,9%

Российская валюта вновь стала одной из самых недооцененных в мире — ее курс должен составлять около 30 рублей за доллар, следует из опубликованного журналом The Economist «индекса бигмака».

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Авторы исследования уточняют, что стоимость бигмака в США составляет 5,65 доллара (около 420 рублей), а в России – 2,27 доллара (169 рублей). Справедливый курс рубля должен составлять 29,91 рубля за доллар, говорится в материале. В настоящее время рубль недооценен на 59,9%.

Рубль расположился на предпоследней строчке представленного в рейтинге списка валют. Последнюю строчку занял ливанский фунт, который недооценен на 70,2%.

Евро оказался недооценен на 11,1%, британский фунт — на 15,9%.

В списке переоцененных оказались четыре валюты – венесуэльский боливар (переоценен на 47,7%), швейцарский франк (на 24,7%), а также норвежская и шведская кроны (11,5% и 9,6% соответственно).

«Индекс бигмака» является индикатором рынка валют, позволяющим оценивать их соотношение, исходя из принципа паритета покупательной способности. Он рассчитывается с сентября 1986 года. В качестве показателя берут за основу цену бургера, который продается в ресторанах McDonald's в большинстве стран мира. Если стоимость бигмака в той или иной стране в долларах превысит американскую, то валюта считается переоцененной, если ниже, то, напротив, недооцененной.