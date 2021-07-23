Доллар будет главной мировой валютой еще долго, однако он все меньше используется в торговых операциях между странами – они стремятся проводить торговые сделки в своих валютах. Об этом агентству «Прайм» заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Евро и укрепившийся юань как вторая-третья мировая валюта в международных резервах стали событиями, которые повлияли на доминирующее положение доллара, отметил специалист.

Сегодня Еврозона и Китай могут рассчитывать на то, что им удастся свергнуть доллар с первого места в мировом обороте в ближайшие 50 лет, хотя раньше американская валюта не имела конкурентов, подчеркнул эксперт. Как отметил финансист, торговая война США с Китаем и Европой сразу ослабила позиции юаня и евро на 20% к доллару. Этот факт свидетельствует о том, что США ощущают угрозу от других государств и пытаются сделать все, чтобы их господство продолжалось.

Коган назвал еще одно подтверждение данному факту - повышение курса доллара к другим валютам в периоды кризиса, поскольку именно в американской расчетной единице и гособлигациях США трейдеры и инвесторы ищут пристанище во времена существенных мировых перемен

«Но все же стоит принять факт того, что господство одного государства на мировой финансовой арене не сможет длиться вечно, и, вероятнее всего, в ближайшие десятилетия ключевой мировой валютой станет юань – многие государства видят в нем достойную альтернативу американской валюте», — добавил Коган.