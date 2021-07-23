Залить пожар: Набиуллина надела брошь с тучкой

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию после заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке с брошью в виде тучки с дождем. Запись пресс-конференции доступна в Youtube.

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На заседании в пятницу совет Центробанк повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 6,5%. Это повышение стало самым значительным с 2014 года, когда ключевая ставка повысилась сразу на 6,5 процентных пункта, с 10,5% до 17%, из-за девальвации рубля и инфляционных рисков.

На пресс-конференции Набиуллина отметила, что повышение ключевой ставки призвано снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты.

Возможно, что брошь в виде тучи с дождем символизирует намерение регулятора потушить инфляционный пожар.

Банк России перешел к повышению ключевой ставки весной, нынешнее решение о повышении стало четвертым подряд. Повышение ставки приводит к росту стоимости кредитных ресурсов для банков и, соответственно, для заемщиков.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина регулярно приходит на пресс-конференции с разными брошами, символизирующими текущую ситуацию или тренды денежно-кредитной политике и экономике. Так, после заседания ЦБ в апреле 2020 года в период самоизоляции Набиуллина появилась перед журналистами с брошью в виде домика. Тогда регулятор снизил ключевую ставку до 5,5%.

На предыдущем заседании, когда Центробанк оставил ставку неизменной на уровне 6%, Набиуллина надела брошь-неваляшку.