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Минпромторг готовит эксперимент по маркировке электронных сигарет

Праймиещё 1
48 минут назад

Минпромторг РФ предложил провести с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года эксперимент по маркировке электронных сигарет и картриджей для них, следует из проекта постановления на портале regulation.gov.ru.

Минпромторг предложил макркировать электронные сигареты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Маркировке в рамках эксперимента подлежат две товарные позиции — жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе в картриджах, а также электронные системы доставки никотина, содержащие в своем составе такую жидкость.

Эксперимент носит добровольный характер. На период его проведения участникам оборота на безвозмездной основе будет предоставлено специализированное оборудование, отмечается в документе.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров — меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, отдельные молочные продукты и некоторые изделия легкой промышленности.

Экономика,Минпромторг,
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