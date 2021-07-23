Минпромторг предложил макркировать электронные сигареты

Минпромторг РФ предложил провести с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года эксперимент по маркировке электронных сигарет и картриджей для них, следует из проекта постановления на портале regulation.gov.ru.

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Маркировке в рамках эксперимента подлежат две товарные позиции — жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе в картриджах, а также электронные системы доставки никотина, содержащие в своем составе такую жидкость.

Эксперимент носит добровольный характер. На период его проведения участникам оборота на безвозмездной основе будет предоставлено специализированное оборудование, отмечается в документе.