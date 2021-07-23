"Критическая ситуация":  Цену на бензин в России сочли слишком низкой

В Независимом топливном союзе назвали справедливую цену на бензин в России. Она должна быть на 3-5 рублей выше текущей.

Как пояснил в интервью радиостанции «Говорит Москва» президент Независимого топливного союза Павел Баженов, сейчас на рынке сложилась критическая ситуация, 70% операторов работают в убыток, так как оптовые цены, по которым производители продают бензин независимым компаниям, выше розницы.

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«Весь независимый сектор за гранью рентабельности и уже давно, с начала года. Запаса прочности у многих компаний уже нет. В угоду потребности перед выборами держать социальную цену в рамках инфляции, уничтожается целый сектор экономики. Речь идёт о независимых сетях. Крупные нефтяные компании тоже работают в убыток. Но они а) получают демпфирующий вычет б) нефтяные компании имеют возможность перераспределять убытки по своей вертикали. Нефтяные компании сегодня на экспорте и на внешней конъюнктуре зарабатывают хорошие деньги. Это даёт возможность субсидировать плохое положение. У независимого сектора такой возможности нет».

Баженов отметил, что справедливые цены на топливо должны быть выше тех, которые есть сейчас.

«Как говорит Минэнерго, если бы не демпфер, то цена должна была быть на 5 рублей выше. Но демпфер получают только вертикально-интегрированные нефтяные компании, независимый сектор не получает. В текущих условиях цена должна быть на 3-5 рублей выше, если мы говорим о рыночном ценообразовании. Вопрос не о каком-то людоедстве, и какой-то социальной ответственности, и каких-то сверхдоходах. Речь идёт о более-менее адекватной маржинальности. Это примерно 10-15%. У нас магазины, ретейл получает более 20%».

Накануне Минэнерго допустило запрет экспорта бензина уже на следующей неделе. В Независимом топливном союзе отметили, что такие меры в целом ситуацию не изменят.

«Как-то это, безусловно, отразится. Но здесь нужно понимать, будет ли запрет. Об этом разговоры ведутся давно. Часто это используется как некая пугачка для нефтяников, скорее, чем реальная мера. Если мы говорим об экспорте бензина, его не так много экспортируется. Сказать, что это [запрет на экспорт — прим. ГМ] в корне способно переломить ситуацию, нельзя».

Демпфер был введён в России с 1 января 2019 года после очередного скачка цен на топливо. Этот механизм используют, чтобы не допускать резких колебаний. Когда мировые цены выше внутренних, государство компенсирует часть потерь нефтяной отрасли. Если цены ниже, нефтяные компании платят часть разницы в ценах в госбюджет.

Российский вице-премьер Александр Новак поручил Министерству энергетики рассмотреть целесообразность временного запрета на экспорт бензина, сообщается на сайте правительства России.

Такое поручение замглавы кабмина дал по итогам совещания по ценам на нефтепродукты с представителями нефтегазовых компаний.

Кроме того, Минэнерго поручено изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению максимально допустимых региональных оптовых цен на топливо и проработать параметры таких соглашений.

По словам Новака, важнейшей целью является сохранение динамики розничных цен на нефтепродукты в рамках общей инфляции. Для реализации этой цели был внесен ряд поправок в законодательство, а также скорректирован демпфер на топливо в соответствии с предложениями компаний отрасли.

Ситуация с биржевыми ценами на бензин в России, которые в последнее время бьют рекорды, не является чем-то неожиданным. Об этом в официальном Telegram-канале Минэнерго рассказал замглавы ведомства Павел Сорокин.

По его словам, такая динамика оправдана рядом сезонных факторов, среди которых рост спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков и ремонт нескольких нефтеперерабатывающих заводов. Свое влияние оказывает и восстановление различных секторов экономики, в том числе тех, которые касаются внутреннего туризма.

Сорокин указал, что топливные компании поддерживают производство и поставки топлива на внутренний рынок на повышенном уровне. На стабилизацию биржевых цен министерство рассчитывает в конце текущего месяца.

Стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), по данным торгов 21 июля, достигла 59,85 тысячи рублей за тонну, что превысило уровень 3 июля 2020 года. Третий день обновляет рекорды бензин Аи-92, биржевая стоимость тонны которого выросла до 57,06 тысячи рублей.

Биржевые территориальные индексы автомобильного бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" по итогам торгов в пятницу впервые за неделю продемонстрировали небольшое снижение. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 за день снизилась на 0,4% - до 57,37 тыс. рублей за тонну после того, как всю неделю обновляла рекордные значения. Биржевая стоимость бензина Аи-95 также уменьшилась после двух подряд рекордов - на 0,6% - и опустилась ниже 60 тыс. рублей за тонну, до 59,65 тыс. рублей за тонну.

В то же время цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже выросла за день на 4,9%, до 41,87 тыс. рублей за тонну и вновь обновила исторический максимум. Стоимость топочного мазута увеличилась на 5,5%, до 23,9 тыс. рублей за тонну.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что повышение стоимости бензина на бирже в оптовом сегменте рынка не окажет значительного влияния на динамику розничных цен на АЗС. Глава Минэнерго также предупредил, что в случае продолжения роста цен правительство может принять ряд мер, в том числе запретить экспорт бензина, подписать соглашения с компаниями о заморозке цен или повысить минимальный объем продажи бензина на бирже до 15%.

В свою очередь ФАС запросила у нефтяных компаний сведения об объемах производства и продажи топлива с начала 2021 года для определения факторов, которые влияют на колебания оптовых цен на нефтепродукты. В службе уточнили, что запросы направлены в "Лукойл", "Газпром", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Татнефть", "ТАИФ-НК", "Газпром активы СПГ", "ННК", "ФортеИнвест", "Сокар Энергоресурс".

Стоимость бензина может снизиться в России только при укреплении рубля. Об этом заявил вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун в понедельник, 19 июля.

— Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей, — объяснил бизнесмен.

Федун добавил, что валютный курс в стране работает «только в сторону повышения», как и в случае с базовой ставкой Банка России. Это, по его словам, обременяет людей, взявших ипотеку, так как им приходится платить больше.

С начала года стоимость бензина в России выросла на 4,7 процента, отмечает ТАСС.

18 июля президент Независимого топливного союза Павел Баженов сообщил, что в стране были созданы условия для увеличения оптовых цен на бензин. С одной стороны, существует благоприятная внешняя конъюнктура, которая представляет собой высокий уровень роста стоимости нефти, так как восстанавливается спрос.