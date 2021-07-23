Эксперт объяснил последствия резкого повышения ключевой ставки

Повышение ключевой ставки до 6,5% должно привести к стабилизации цен, считает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.
В комментарии «Ленте.ру» Коренев объяснил, что Банк России определяет кредитно-денежную политику, ориентируясь на текущую инфляцию, «которая разогналась даже более высокими темпами, чем ожидал регулятор: 4,9 процента вместо 4». При этом наблюдаемая населением инфляция составляет 12-13%, что заставляет регулятор повышать ключевую ставку более высокими темпами.
«Если предпринимаемые действия окажутся эффективными, цены действительно начнут снижаться, а на следующих заседаниях ЦБ станет принимать уже меньшие шаги, поднимая ставку на 0,25-0,5 процента», - отметил аналитик.
По мнению Коренева, ЦБ проводит верную политику, и после повышения ставки цены на многие товары стабилизируются и даже снизятся.
При этом, по словам эксперта, есть и негативные стороны повышения ставки для населения. Вместе с ключевой ставкой вырастут и кредитные, и заемные средства станут менее доступными.
«В любом случае другого выхода нет», - констатировал Алексей Коренев.
На заседании совета директоров в пятницу, 23 июля, ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 6,5%. Это повышение стало самым значительным с 2014 года, когда ключевая ставка повысилась сразу на 6,5 процентных пункта, с 10,5% до 17%, из-за девальвации рубля и инфляционных рисков.