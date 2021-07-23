Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Эксперт объяснил последствия резкого повышения ключевой ставки

Вероника Полынина
1 час назад

Повышение ключевой ставки до 6,5% должно привести к стабилизации цен, считает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

Эксперт объяснил последствия резкого повышения ключевой ставки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В комментарии «Ленте.ру» Коренев объяснил, что Банк России определяет кредитно-денежную политику, ориентируясь на текущую инфляцию, «которая разогналась даже более высокими темпами, чем ожидал регулятор: 4,9 процента вместо 4». При этом наблюдаемая населением инфляция составляет 12-13%, что заставляет регулятор повышать ключевую ставку более высокими темпами.

«Если предпринимаемые действия окажутся эффективными, цены действительно начнут снижаться, а на следующих заседаниях ЦБ станет принимать уже меньшие шаги, поднимая ставку на 0,25-0,5 процента», - отметил аналитик.

По мнению Коренева, ЦБ проводит верную политику, и после повышения ставки цены на многие товары стабилизируются и даже снизятся.

При этом, по словам эксперта, есть и негативные стороны повышения ставки для населения. Вместе с ключевой ставкой вырастут и кредитные, и заемные средства станут менее доступными.

«В любом случае другого выхода нет», - констатировал Алексей Коренев.

На заседании совета директоров в пятницу, 23 июля, ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 6,5%. Это повышение стало самым значительным с 2014 года, когда ключевая ставка повысилась сразу на 6,5 процентных пункта, с 10,5% до 17%, из-за девальвации рубля и инфляционных рисков.

Экономика,Алексей Коренев,Центральный банк России,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители