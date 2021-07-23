Эксперт объяснил последствия резкого повышения ключевой ставки

Повышение ключевой ставки до 6,5% должно привести к стабилизации цен, считает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

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В комментарии «Ленте.ру» Коренев объяснил, что Банк России определяет кредитно-денежную политику, ориентируясь на текущую инфляцию, «которая разогналась даже более высокими темпами, чем ожидал регулятор: 4,9 процента вместо 4». При этом наблюдаемая населением инфляция составляет 12-13%, что заставляет регулятор повышать ключевую ставку более высокими темпами.

«Если предпринимаемые действия окажутся эффективными, цены действительно начнут снижаться, а на следующих заседаниях ЦБ станет принимать уже меньшие шаги, поднимая ставку на 0,25-0,5 процента», - отметил аналитик.

По мнению Коренева, ЦБ проводит верную политику, и после повышения ставки цены на многие товары стабилизируются и даже снизятся.

При этом, по словам эксперта, есть и негативные стороны повышения ставки для населения. Вместе с ключевой ставкой вырастут и кредитные, и заемные средства станут менее доступными.

«В любом случае другого выхода нет», - констатировал Алексей Коренев.