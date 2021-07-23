Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россельхознадзор приостановил ввоз томатов белорусского экспортёра

RT на русскомиещё 2
1 час назад

Россельхознадзор с 26 июля приостановил ввоз на территорию России томатов белорусской компанией «Дорорс» из-за обнаружения на плодах вируса мозаики пепино.

Россия ограничила ввоз томатов из Белоруссии
Фото: PixabayPixabay

«В целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения карантинного объекта на территории РФ Россельхознадзор с 26 июля 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов из Республики Беларусь указанным экспортёром», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ограничительная мера будет действовать до проведения белорусской стороной расследования и предоставления информации о проведённых мероприятиях.

В мае Минсельхоз увеличил квоту ввоза в Россию томатов из Турции с 250 тыс. до 300 тыс. тонн.

Экономика,Минсельхоз,Россельхознадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители