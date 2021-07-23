Россия ограничила ввоз томатов из Белоруссии

«В целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения карантинного объекта на территории РФ Россельхознадзор с 26 июля 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов из Республики Беларусь указанным экспортёром», — говорится в сообщении.